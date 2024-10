Teraz zaczniesz zazdrościć. Bosch pokazał nowe systemy dla elektrycznych rowerów

Innowacyjne systemy dla elektrycznych rowerów od firmy Bosch

Zacznijmy od Bosch eBike ABS Pro, a więc systemu, który wprowadza zaawansowaną technologię hamowania do świata eMTB, pozwalając rowerzystom hamować później i mocniej bez obawy o zablokowanie przedniego koła i wejścia w poślizg. System oferuje dwa tryby zaprojektowane dla różnych typów rowerzystów górskich, bo zarówno ABS Trail Pro, który optymalizuje hamowanie na luźnym terenie, zapewniając okazalszą stabilność, jak i ABS Race, który to umożliwia bardziej agresywne hamowanie oraz kontrolę nad unoszeniem tylnego koła. Niezależnie od trybu, siła hamowania jest precyzyjnie dostosowywana do rodzaju nawierzchni, niezależnie od tego, czy jest to kamienisty szlak, czy gładki zjazd, a wedle firmy, ABS Pro na dodatek redukuje zmęczenie rowerzysty podczas jazdy.

Jednym z najbardziej fascynujących aspektów systemu Bosch eBike ABS Pro jest wykorzystanie technologii sensorów. Te mierzą siłę przyłożoną do pedałów ponad 1000 razy na sekundę, analizując różne czynniki, takie jak przyspieszenie, kąt nachylenia i teren. Dane te mają gwarantować, że pociągnięcie za dźwignie hamulcowe, zagwarantują dokładną oraz idealną ilość siły hamowania w danym momencie. Rowerzysta może cieszyć się płynniejszym i bezpieczniejszym zjazdem, skupiając się na przyjemności z jazdy, a nie na kontroli hamulców.

Jednak ABS Pro jest tylko jednym z elementów większego ekosystemu Bosch zaprojektowanego dla rowerzystów eMTB. System bezproblemowo integruje się z nową jednostką napędową Performance Line CX, oferującą do 85 Nm momentu obrotowego i 600 watów maksymalnej mocy, a do tego ciszej działający silnik o jeszcze niższej wadze. Ten jest zasilany przez akumulatory PowerTube 600 i PowerTube 800, które oferują rozszerzony zasięg, mający być “idealnym” na kilkudniowe wyprawy oraz przygody w wysokich górach. Wszystkie szczegóły e-bike są z kolei dostępne do podejrzenia na wyświetlaczu Purion 400.

Z zapowiedzi wynika, że nowości w postaci ABS Pro i Performance Line CX firmy Bosch stanowią znaczący krok naprzód w technologii elektrycznych rowerów górskich. Wszystko przez to, że skupiając się na zwiększeniu kontroli, bezpieczeństwa i wydajności rowerzystów, Bosch toruje drogę dla nowej generacji kolarstwa górskiego. Już wkrótce zobaczymy, ile rzeczywiście jest w tym prawdy, bo pierwsze modele z tymi nowościami mają trafić na rynek jeszze do końca bieżącego roku.