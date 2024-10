Brytyjskie wojsko zdradziło swój tajny projekt. Znamy przepis państwa na dominację

Wielka Brytania zapowiedziała swój tajny projekt. Brakestop ma wiele wspólnego z Ukrainą

Niedawno, bo 30 września 2024 roku brytyjskie Ministerstwo Obrony (MoD) zaprezentowało najnowszą innowację w dziedzinie obronności, czyli Projekt Brakestop. Ta tajna inicjatywa ma na celu opracowanie odrzutowego drona bojowego dalekiego zasięgu, który będzie wzorowany na ukraińskim bezzałogowym systemie powietrznym Palianytsia. Projekt ten ma na celu wzmocnienie dominacji militarnej Wielkiej Brytanii we współczesnych taktycznych środowiskach i odpowiedzenie na rosnące zagrożenia w zakresie wojny elektronicznej. Finalnie ma przekładać się na produkcję do 20 ciężkich dronów miesięcznie, które z kolei mają stać się kluczowym elementem w złożonych operacjach wojskowych, oferując większą precyzję i zdolności uderzeń dalekiego zasięgu.

Nowoczesny dron brytyjski będzie przede wszystkim pociskiem, który zostanie skierowany do atakowania i niszczenia wrogiej infrastruktury znajdującej się na dystansach do 600 kilometrów od miejsca startu. Podczas lotu ma latać z prędkością około 600 km/h i nie robić sobie wiele z zakłóceń generowanych w ramach wojny elektronicznej, a kiedy nadejdzie już moment na trafienie w cel, w ruch pójdzie potężny ładunek wybuchowy. Wspomina się, że jego niszczycielskie skutki będą odpowiadać mniej więcej powszechnej bombie Mk 82, ale z tą różnicą, że dron będzie trudniejszy do zestrzelenia, a samo jego użycie nie będzie narażać platform lotniczych na ryzyko. Nie tylko ze względu na jego zasięg, ale też fakt, że będzie mógł przełączać się między trajektorią balistyczną a lotem na niskim pułapie.

Wielka Brytania nie boi się przyznawać, że Brakestop został bezpośrednio zainspirowany ukraińskim pociskiem-dronem Palianytsia. Ten bezzałogowiec latający wprowadzony na rynek w sierpniu 2024 roku, okazał się bardzo skuteczny w atakach na rosyjskie cele wojskowe, otwierając tym samym nowy rozdział w wykorzystaniu dronów na wojnie. Dlatego właśnie Brakestop to znaczący moment w całej brytyjskiej historii związanej z technologią wojskową. Zwłaszcza że powstaje odpowiednio wcześnie, aby zaważyć na wyniku ewentualnej wojny już od pierwszych jej dni.

Wiemy, że Wielka Brytania ma zamiar przetestować tego drona w drugim kwartale 2025 roku, a następnie rozpocząć jego seryjną produkcję. Dopiero wtedy dowiemy się, jak owoc Brakestop będzie wyglądał i czym dokładnie będzie mógł się pochwalić w zakresie możliwości. Jest to o tyle ważne, że Brakestop jest symbolem zaangażowania Wielkiej Brytanii w utrzymanie przewagi militarnej w erze, w której wojna elektroniczna, szybka adaptacja i precyzyjne uderzenia dalekiego zasięgu są po prostu kluczowe.