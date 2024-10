Nowe zdjęcia wyjawiły sekret Chin. Ten unikalny gigant zdominuje morza i przestworza

Chiński okręt desantowy typu 076 redefiniuje morskie lotnictwo swoimi dwoma mostkami

Najnowsze zdjęcia satelitarne i fotografie z chińskich stoczni dostarczyły pierwszego wglądu w nowy chiński okręt desantowy typu 076, którego znamy również pod nazwą typu Yulan. Ten ma być przełomowy dla chińskiej marynarki, bo kiedy już zostanie zbudowany, będzie nosił tytuł największego na świecie okrętu desantowego i dronowca. Jego ukończony już w dużym stopniu pokład lotniczy mierzy około 263 metrów długości i 43 metry szerokości, co przekłada się na powierzchnię ponad 13500 metrów kwadratowych, co przewyższa zarówno amerykańskie okręty desantowe typu America, jak i japońskie lotniskowce śmigłowcowe typu Izumo. Jego wyjątkową cechą jest z kolei system katapult przypominający EMALS (system elektromagnetyczny), który jest zaprojektowany specjalnie do umożliwiania startu samolotom o stałych skrzydłach, co samo w sobie stanowi zdolność zarezerwowaną dla lotniskowców z płaskim pokładem.

Czytaj też: Chiny zaszalały. Ten czołg ustanowi nowy standard wojny pancernej

Jednak okręt typu 076 wyróżnia się nie tylko rozmiarami oraz katapultą, ale też konstrukcji z dwoma mostkami oraz specjalnym układem, który jest zoptymalizowany pod kątem nowoczesnych operacji lotniczych. Chociaż sama konstrukcja z dwoma mostkami nie jest unikalna, bo podobne rozwiązania można zobaczyć na brytyjskich lotniskowcach typu Queen Elizabeth, to dla Chin jest już czymś wyjątkowym. Koncepcja ta umożliwia bowiem większą specjalizację zadań na pokładzie, bo podczas gdy jeden mostek może odpowiadać wyłącznie za nawigację okrętu, drugi skupia się na zarządzaniu operacjami lotniczymi, co samo w sobie ułatwia przeprowadzanie skomplikowanych misji powietrznych. Tych z okrętów typu 076 będzie wyruszać cała masa, bo kontrola będzie obejmować zarówno tradycyjne śmigłowce, jak i ciężkie drony o stałych skrzydłach.

Czytaj też: Chiny budują to w tajemnicy. Państwowy sekret będzie generował kolosalną ilość prądu

Jak więc łatwo się domyślić, ambicje Chin związane z typem 076 wykraczają poza tradycyjne operacje desantowe. Duży pokład lotniczy, który jest wystarczająco szeroki, by dorównać lotniskowcom, sugeruje, że okręt ten będzie służył jako platforma startowa do różnych operacji powietrznych, obejmując m.in. bojowe GJ-11 Sharp Sword, a więc uzbrojone po skrzydła drony stealth. Dlatego też możemy być pewni, że ten nowy typ chińskich okrętów, to nie byle okręty desantowe, a coś, co ma za zadanie jeszcze bardziej wspierać chińską siłę lotniczą na morzu niż jakiekolwiek poprzednie projekty.

Czytaj też: Chiny przygotowały się na wojnę w nowej erze. Wrogów czeka niemiła niespodzianka

Duży pokład lotniczy i systemy katapult pozwolą typowi 076 wspierać różnorodne misje – od tradycyjnych operacji desantowych po bardziej wyspecjalizowane zadania, takie jak dalekosiężne ataki z wykorzystaniem dronów, zbieranie danych wywiadowczych i prowadzenie obserwacji. Ponadto, typ 076 może dostarczać dane celownicze dla rosnącego arsenału chińskich rakiet balistycznych i manewrujących, co jeszcze bardziej zwiększy zdolność chińskiej marynarki wojennej (PLAN) do projekcji siły daleko poza swoje terytorium. Chociaż więc wszystko wskazuje na to, że typ 076 będzie kluczowym atutem chińskiej marynarki wojennej, to wciąż wiele szczegółów pozostaje do odkrycia na temat jego pełnych możliwości. Co ciekawe, biorąc pod uwagę tempo budowy i testów, typ 076 może wejść do służby już wkrótce, więc to kwestia czasu, aż poznamy jego wszystkie sekrety.