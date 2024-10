Chiny pokazały Zhang Ying R6000. Rewolucyjna maszyna lotnicza czy nieczyste zagranie?

Zhang Ying R6000 to 6-tonowy bezzałogowy pionowzlot, który ma wznieść Chiny na nowy poziom

Dron R6000 został po raz pierwszy zaprezentowany publicznie podczas Singapore Airshow w 2024 roku. Tam pojawił się w komercyjnym malowaniu, podkreślając swoje cywilne przeznaczenie. Szybko jednak okazało się, że jego natura nie jest wcale taka niewinna, bo zdjęcia na stronie internetowej United Aircraft przedstawiają go również w barwach chińskich sił powietrznych. To od razu wywołało spekulacje na temat możliwych zastosowań wojskowych tego drona, które nie zostały do tej pory potwierdzone i nie zmienił to najnowszy pokaz w Wuhu Aviation Industrial Park.

R6000 wyróżnia się jako pierwszy na świecie 6-tonowy dron/pionowzlot, który może lądować i startować w pionie, a podczas lotu horyzontalnego, przechodzić do bardziej wydajnego, bo wręcz samolotowego trybu. To więc połączenie kompletnie odrębnych od siebie światów, bo zarówno helikopterów, jak i samolotów, które na dodatek wypada rewolucyjnie. Dlaczego? Ano dlatego, że z prędkością przelotową 550 km/h, maksymalną wysokością operacyjną na poziomie 7620 metrów i zasięgiem do 4000 kilometrów, R6000 to technologiczny przełom, który może znacząco poprawić zdolności bezzałogowego transportu na dalekie dystanse. Został z kolei zaprojektowany przede wszystkim do cywilnych zastosowań, takich jak transport pasażerów i ładunków.

Jedną z najbardziej uderzających cech Zhang Ying R6000 jest jego nowoczesny design zbudowany nie tylko na nowoczesnych materiałach kompozytowych. Dron ten posiada bowiem proste skrzydła zamontowane w najwyższym punkcie kokpitu oraz podwójne pionowe usterzenie, co poprawia jego efektywność aerodynamiczną podczas lotu poziomego, jednocześnie zapewniając stabilność podczas przejść między lotem pionowym a poziomym. Jest to szczególnie istotne dla maszyn tego typu, gdzie równoważenie ciągu między trybami jest kluczowe dla płynnej operacji. Wprawdzie szczegóły dotyczące systemu napędowego tej maszyny pozostają poufne, ale doniesienia sugerują zastosowanie skrzyni biegów o zmiennej prędkości. System ten prawdopodobnie umożliwia R6000 przełączanie się między mocą potrzebną do pionowego startu a tą wymaganą do szybkiego lotu poziomego.

To wszystko sprawia, że Zhang Ying R6000 to nie tylko dron, a istna manifestacja szerszych ambicji Chin w zakresie integracji technologii cywilnych i wojskowych. United Aircraft od dawna realizuje tę strategię, wykorzystując swoje doświadczenia z rynków cywilnych do tworzenia technologii, które można dostosować do celów wojskowych. Takie podejście pomogło firmie zdobyć silną pozycję w rosnącym chińskim przemyśle lotniczym i choć R6000 jest reklamowany jako maszyna do zastosowań cywilnych, jasne jest, że jego rozwój był silnie inspirowany doświadczeniami United Aircraft w sektorze wojskowym.