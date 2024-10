20 lat w ciągu roku. Chiny mają największy sprzęt do testów turbin wiatrowych

Chińskie gigantyczne stanowisko testowe turbin wiatrowych symuluje 20 lat pracy w ciągu jednego roku

Chiny zyskały właśnie zupełnie nowe, gigantyczne urządzenie do testowania turbin wiatrowych, za które to odpowiada chińska firma SANY Renewable Energy. Mowa o wielkim stanowisku testowym o sześciu stopniach swobody i systemie napędowym Back-to-Back, które stanowi przełom w branży i może zrewolucjonizować sposób, w jaki turbiny wiatrowe są testowane i weryfikowane. Wiemy, że opracowane i stworzone całkowicie lokalnie urządzenie jest w stanie testować główne komponenty i systemy turbiny wiatrowej o mocy nawet 35 megawatów. Kluczowe jest w nim z kolei to, że w ciągu zaledwie roku, jest w stanie zasymulować typowe 20-letnie zużycie turbiny wiatrowej.

Jak stanowisko testowe jest w stanie “przyspieszyć” czas aż 20-krotnie? Wedle ogłoszenia osiąga się to dzięki intensywnym testom zmęczeniowym, które poddają komponenty turbiny obciążeniom wielokierunkowym i skoordynowanym w sześciu stopniach swobody. Symulacja ta uwzględnia nie tylko długoterminowe zużycie, ale także ekstremalne warunki pogodowe, a w tym wiatry o sile tajfunów i do tego może testować nawet najbardziej złożone systemy turbin, dzięki stanowisku testowemu z sześcioma siłownikami hydraulicznymi o masie 100 ton. Co ciekawe, cała instalacja powstała z wykorzystaniem wyłącznie krajowych technologii oraz produkowanych lokalnie elementów, co tylko podkreśla rosnącą samowystarczalność Chin.

Przechodząc z kolei do skutków tego chińskiego osiągnięcia, wspomniane zdolności w zakresie testowania będą miały ogromną wartość zarówno dla producentów, jak i twórców samych projektów. Dzięki temu, że turbiny wiatrowe będą testowane pod kątem wytrzymałości w zmiennych i ekstremalnych warunkach, niezawodność przyszłych farm wiatrowych znacznie się poprawi. To z kolei zwiększy zaufanie inwestorów do dużych projektów energetyki odnawialnej, a to szczególnie w trudnych środowiskach, takich jak morskie farmy wiatrowe.

Osiągnięcie SANY związane z 35 MW stanowiskiem testowym to jednak tylko część historii tej firmy. Ta niedawno pochwaliła się bowiem zupełnie innym osiągnięciem, kiedy to zainstalowała także turbinę wiatrową o mocy 15 MW na lądzie w Tongyu, czyli w prowincji Jilin, ustanawiając dwa nowe rekordy świata. Mowa o największej mocy jednostkowej dla turbiny na lądzie i największej średnicy wirnika dla turbiny lądowej kiedykolwiek zainstalowanej na świecie. Dziś jednak możemy być pewni, że stworzone właśnie stanowisko zapoczątkuje zupełnie nową erę chińskich turbin wiatrowych, które z roku na rok są coraz większe i potężniejsze, a dziś osiągają już moc rzędu 2 MW.