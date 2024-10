Czas ujemny to “niemożliwa” koncepcja, która okazuje się realna. Naukowcy cofnęli wskazówkę zegara!

Co istotne, ich ustalenia zostały jak na razie zaprezentowane w formie preprintu, co oznacza, że artykuł czeka na przegląd ze strony naukowego świata. I choć koncepcja ujemnego opóźnienia czasowego może brzmi jak czyste science fiction, to wcale tak nie jest. W praktyce oznacza to możliwość wystąpienia sytuacji, w której zegar mający mierzyć, ile czasu atomy spędzają w stanie wzbudzonym, wykaże ruch wskazówek nie do przodu, lecz w tył.

To z kolei rodzi potencjał pewnych zastosowań – istotniejszych, niż się do tej pory wydawało. Warto zarazem podkreślić, że nie chodzi o koncepcję rodem z filmów, w których pojawiał się motyw podróży w czasie, takich jak kultowy Powrót do przyszłości. Innymi słowy, naukowcy stojący za tym eksperymentem nie cofnęli czasu, ale i tak dokonali bardzo intrygujących obserwacji, które powinny zaprocentować w odniesieniu do zastosowań w dziedzinie optyki.

Koncepcja czasu ujemnego nie oznacza, że da się cofnąć czas. Wyniki eksperymentu pokazały natomiast osobliwe zachowanie atomów w stanie wzbudzonym

Aby zrozumieć, co dokładnie wydarzyło się w toku prowadzonych eksperymentów, wyobraźmy sobie wystrzelenie wiązki światła skierowanej na chmurę atomów. Atomy te, o ułamki stopnia cieplejsze od zera absolutnego, czyli najniższej możliwej temperatury występującej we wszechświecie, powinny wchodzić w interakcje z pojawiającym się światłem. Fotony podlegałyby wtedy absorpcji, by zostać ponownie wyemitowane, co generowałoby pewne opóźnienie.

W teorii takie opóźnienie mogłoby być… ujemne. Przekonali się o tym naukowcy z Ameryki Północnej, którzy w swoim eksperymencie wykorzystali światło o częstotliwości zbliżonej do częstotliwości rezonansu atomowego atomów w chmurze. W praktyce oznacza to, iż wzbudzone atomy potrzebują dużo czasu, aby uwolnić swój foton. Członkowie zespołu badawczego musieli się nieźle zdziwić, gdy zrozumieli, że takie opóźnienie było ujemne.

Nie wskazuje to na możliwość odbywania podróży w czasie wstecz. Po prostu fotony nie doświadczają żadnego opóźnienia, lecz zostają wyemitowane zanim w ogóle były pochłonięte. Z punktu widzenia człowieka cały fenomen zajmuje dodatnią ilość czasu, jednak w przypadku atomów ich pobyt w stanie wzbudzonym wydaje się ujemny czasowo. Czekamy na dalsze ustalenia w tej sprawie i ocenę dokonań autorów przez ich kolegów z zewnątrz.