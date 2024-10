Ulepszyli wyjątkowy system i zamienili czołgi w fortyfikacje ostateczne

Dzięki temu systemowi czołgi są niezniszczalne. Nie uwierzysz, ale będą teraz jeszcze potężniejsze

Trophy to zaawansowany system obrony, który służy i jest regularnie weryfikowany w boju od 2011 roku, dzięki czemu przesadą nie jest stwierdzenie, że dziś jest szeroko ceniony za zdolność do ochrony przed różnymi zagrożeniami przeciwpancernymi. System ten został z powodzeniem zintegrowany z jednymi z najbardziej renomowanych pojazdów opancerzonych na świecie, a w tym z czołgami Leopard, Abrams i Challenger. Do działania wykorzystuje zaawansowane czujniki i efektory do wykrywania i neutralizowania nadchodzących zagrożeń dookoła czołgu, zanim te trafią w cel. Działa bez problemu w różnych terenach i do tego zawiera również zaawansowaną funkcję wykrywania ognia wrogiego, która śledzi nawet te zagrożenia, które “nacierają” z góry.

Czytaj też: Nowa era czołgów Typu 10, tak Japonia przygotowuje się na współczesne pole bitwy

Tak się składa, że firma EuroTrophy niedawno wprowadziła istotną aktualizację właśnie do swojego zaawansowanego systemu aktywnej ochrony o nazwie Trophy. Ten został oryginalnie zaprojektowany do ochrony pojazdów opancerzonych przed pociskami przeciwpancernymi i innymi zagrożeniami, ale jego nowa wersja oferuje jeszcze większe możliwości w odpowiedzi na ewoluujące zagrożenia współczesnego pola bitwy. Aktualizacja skupiła się bowiem na zagrożeniach ze strony dronów i pociskach przeprowadzających ataki z góry, co samo w sobie stanowi duży krok naprzód w zwiększeniu przeżywalności nowoczesnych czołgów bojowych i innych pojazdów opancerzonych.

Czytaj też: Indyjski pancerny Behemot wjechał na salony. Poznaj rewolucyjny czołg T-90 Bhishma Mk-3

W odpowiedzi na rozwijające się wspomniane zagrożenia, firma EuroTrophy wprowadziła aktualizację systemu Trophy. Ta pozwala systemowi jeszcze skuteczniej zwalczać kierowane pociski przeciwpancerne, granatniki przeciwpancerne oraz bezzałogowe systemy powietrzne, takie jak drony. Znaczenie tej aktualizacji jest nie do przecenienia, ponieważ umożliwia systemowi Trophy reagowanie na całą nową generację zagrożeń bez potrzeby fizycznych modyfikacji istniejącego sprzętu. Wszystko sprowadza się do ulepszenia działania zestawów czujników oraz efektorów, czyli wygląda ot (w przybliżeniu) jak standardowa aktualizacja laptopa, komputera czy smartfona, choć oczywiście nie może zostać wykonana w tak prosty sposób. Co ciekawe, EuroTrophy zdecydowało się na wypuszczenie tej aktualizacji dopiero po upewnieniu się co do jej dojrzałości i niezawodności w rzeczywistych warunkach.

Czytaj też: Chiny zaszalały. Ten czołg ustanowi nowy standard wojny pancernej

W miarę jak coraz więcej krajów modernizuje swoje siły zbrojne, systemy takie jak ulepszony Trophy odegrają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości wojny pancernej. Czołgi i pojazdy opancerzone, które są podatne na zaawansowane drony lub kierowane pociski, zyskują z takimi systemami zupełnie nowy poziom przeżywalności, drastycznie zmieniając równowagę sił na polu bitwy. Ba, w praktyce stają się wręcz niezniszczalne, a to dlatego, że Trophy nie dopuszcza żadnego pocisku choćby na centymetr od pancerza.