Dziewczyny w grze! – ruszyła IV edycja programu stypendialno-mentoringowego dla dziewczyn ze szkół średnich

Dziewczyny w grze! — rusza IV edycja programu stypendialno-mentoringowego, który tworzy społeczność młodych kobiet w branży gamedev

Najnowsze badania IQS, z których wynikami możemy zapoznać się w raporcie Game Story w Polsce pokazują, że społeczność graczy zdecydowanie nie składa się tylko z mężczyzn, bo spośród 17 milionów graczy w naszym kraju, aż 47% z nich, czyli 8 milionów, stanowią kobiety. Blisko 2,3 mln z nich deklaruje, że gra codziennie na komputerze albo konsoli, a 22% graczek mówi, że gaming jest ich pasją. Inaczej to jednak wygląda w gamedevie, bo wśród osób pracujących w tej branży kobiety wciąż stanowią zaledwie 20%. Na szczęście to również stopniowo ulega zmianie, w czym na pewno pomagają programy takie, jak „Dziewczyny w grze!”.

Dziewczyny w grze! udowadniają, jak wielki potencjał artystyczny i technologiczny drzemie w młodym pokoleniu kobiet. Na naszych oczach dojrzewają prawdziwe talenty, kiełkują wspaniałe pomysły i rodzą się innowacyjne projekty. Wystarczy odrobina wsparcia, inspirującego mentoringu i przede wszystkim zaszczepienia wiary w siebie, by dziewczyny zaczęły rozwijać skrzydła i przekraczać granice, które narzuciła im szkoła czy środowisko. Wspaniale jest obserwować, jak odważnie wchodzą do gry o swoją zawodową przyszłość! – mówi dr Bianka Siwińska, szefowa Perspektywy Women in Tech.

Program ten skierowany jest do uczennic szkół średnich każdego typu, ze szczególnym uwzględnieniem kandydatek z mniejszych miejscowości. Program składa się z rocznego cyklu szkoleń oraz indywidualnej opieki mentorskiej ze strony ekspertów z CD PROJEKT RED. W ramach projektu uczestniczki. Rekrutacja online do programu rozpoczęła się 9 września i potrwa do 31 października 2024 roku. Poprzednie trzy edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, a swoją chęć udziału w programie zgłosiło ponad 3500 utalentowanych uczennic z naszego kraju. Dziewczyny, które ukończyły program dołączają do grona Alumni — społeczności ponad 40 absolwentek, dla których CD PROJEKT RED organizuje dodatkowe inicjatywy takie jak dedykowane warsztaty na Women in Tech Summit. Wiele z nich wybrało studia związane z dalszym rozwojem w gamedev lub podjęło pracę w branży.

Po trzech latach od inauguracji programu z dumą obserwujemy, jak powiększa się społeczność młodych kobiet zainteresowanych branżą gamedev. To wspaniałe widzieć, jak uczestniczki i absolwentki naszego programu poznają się, tworzą sieć wsparcia, a nawet przyjaźnie! 100% naszych absolwentek deklaruje chęć pracy w branży gamedev, dlatego wierzę, że ich drogi spotkają się na ścieżce zawodowej, a kontakty, które nawiązują na tym etapie, pomogą im zrealizować niesamowite projekty — komentuje Agnieszka Szamałek-Michalska, Culture, Diversity and Inclusion Director w CD PROJEKT RED.

Poprzednie edycje programu pokazały też, jak pozytywny wpływ na uczestniczki ma relacja mentorska. Mentorzy i mentorki z CD PROJEKT RED mieli szansę podzielić się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem, co działało rozwijająco na obie strony, pozwalając ekspertom i ekspertkom rozwijać swoje umiejętności zawodowe oraz zwiększyć satysfakcję z pracy, dając również poczucie, że mają realny wpływ na rozwój branży gamedev. Świetnie obrazują to liczby, bo ponad 95% zadeklarowało, że chętnie ponownie weźmie udział w programie.