Elektryki z zasięgiem większym aż o 20 procent. Jak do tego dojdzie?

Te, mające postać baterii litowo-manganowo-żelazowo-fosforanowych, są rzekomo kluczem do osiągnięcia kilku potencjalnych korzyści. W grę wchodzi bowiem nie tylko wydłużenie tras możliwych do pokonania na jednym ładowaniu. Mówi się o redukcji rozmiaru akumulatorów oraz ich wagi. Jedno z drugim się rzecz jasna łączy, ale jednocześnie zapewnia szereg usprawnień.

Według samych zainteresowanych postępy są pokłosiem wykorzystywanych katod, które pozwalają na działanie przy wyższych napięciach i zwiększenie gęstości energii. Przekłada się to na wzrost wydajności elektrycznego samochodu wyposażonego w taki akumulator. Producent wskazuje na atrakcyjność ekonomiczną takiego rozwiązania oraz trwałość typową dla fosforanu litowo-żelazowego, która łączy się w tym przypadku z wysoką gęstością energii charakterystyczną dla technologii niklowo-kobaltowo-manganowych.

Elektryki mogą zyskać dzięki nowym akumulatorom litowo-manganowo-żelazowo-fosforanowym nawet 20 procent dodatkowego zasięgu jazdy

Jeśli chodzi o skład akumulatora od Integrals Power, to takie urządzenia ma około 80% manganu. To dość nietypowe, gdyż zwykle spotyka się wartości z przedziału od 50 do 70%. Co istotne, zwiększenie zawartości tego pierwiastka nie doprowadziło do problemów na przykład z pojemnością baterii. To istotny postęp, który powinien zostać wykorzystany przez konkurencyjne firmy.

Pojemność właściwa została zmierzona na poziomie 150 mAh/g. Nowy akumulator może działać przy napięciu 4,1 V, gdzie 3,45 V jest standardem w konwencjonalnie stosowanych ogniwach litowo-żelazowo-fosforanowych. Zwiększenie zawartości manganu przy jednoczesnym zachowaniu gęstości energii będzie bardzo istotne dla całego sektora. Jeśli 20-procentowy wzrost zasięgu elektryków stanie się faktem, będzie to wielkim wsparciem dla motoryzacji – szczególnie z zakresu elektrycznych pojazdów.