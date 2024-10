Element Wrocław – praca i odpoczynek mogą iść w parze

Element Wrocław oferuje 115 komfortowych pokoi typu studio, które zapewniają wygodę zarówno dla krótkoterminowych, jak i długoterminowych pobytów.

Każdy pokój wyposażony jest w aneks kuchenny, dający możliwość swobodnego przygotowywania posiłków, co jest zgodne z preferencjami blisko 30% badanych, którzy preferują apartamenty z kuchnią podczas dłuższych podróży służbowych. Prywatna kuchnia daje poczucie niezależności i nie ogranicza do spożywania posiłków w ustalonych z góry godzinach. No i nie ukrywajmy, jest to forma oszczędności, którą łatwo docenić.

Chwile relaksu po pracy zapewni łazienka inspirowana SPA, a dzięki inteligentnym systemom zarządzania możesz dostosować oświetlenie, temperaturę i inne udogodnienia do własnych potrzeb. Moim zdaniem takie rozwiązania to świetne podejście, które pozwala każdemu poczuć się jak w domu.

Obiekt znajduje się w idealnej lokalizacji, blisko najważniejszych szlaków komunikacyjnych, co umożliwia łatwe poruszanie się po mieście. Liczne atrakcje turystyczne są tu na wyciągnięcie ręki, a odkrywanie uroków Wrocławia staje się prawdziwą przyjemnością.

Ekologiczne technologie – odpowiedź na wyzwania współczesności

Element Wrocław stawia na proekologiczne rozwiązania technologiczne. Energooszczędne systemy zarządzania energią, zaawansowane rozwiązania recyklingowe oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych to tylko niektóre z udogodnień, które hotel oferuje gościom troszczącym się o środowisko. Dodatkowe elementy, takie jak krany, toalety i prysznice o niskim przepływie wody, dyspenser filtrowanej wody pitnej oraz naturalne materiały wykończeniowe – np. wełniane dywany – świadczą o pełnym zaangażowaniu w ochronę środowiska. Mam nadzieję, że wyznaczy to trend, za którym będą podążać wszyscy.

Dla tych, którzy cenią sobie niezawodność, hotel zapewnia szybkie, światłowodowe łącze internetowe – kluczowy element pracy zdalnej, wideokonferencji czy synchronizacji dużych plików w chmurze. Współczesne wyzwania pracy zdalnej wymagają najlepszych rozwiązań, a Element Wrocław je oferuje. Wbrew pozorom szybki Internet w hotelach nie zawsze jest standardem, o czym boleśnie przekonujemy się podczas wyjazdów redakcyjnych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Do przesyłania dużych plików zdecydowanie zbyt często musimy się ratować Internetem udostępnianym ze smartfonu.

Networking, rozwój osobisty i przestrzeń do spotkań

W badaniu przeprowadzonym dla Element Wrocław aż 37% respondentów wskazało budowanie sieci kontaktów jako istotny element dłuższych wyjazdów służbowych, co potwierdza, że networking jest kluczowy dla rozwoju zawodowego w dzisiejszym świecie.

Element Wrocław oferuje przestrzenie, które sprzyjają nawiązywaniu kontaktów między gośćmi. Przytulne lobby to doskonałe miejsca do nieformalnych rozmów, spotkań i budowania relacji zawodowych, a dodatkowo hotel proponuje wieczorne przyjęcia Relax. Przyjazna atmosfera sprzyja wymianie doświadczeń, a wspólne przestrzenie pozwalają na naturalne nawiązywanie kontaktów, niezależnie od branży.

Dłuższe podróże służbowe i bleisure – nowoczesne podejście do pracy

Według badań przeprowadzonych przez SW Research dla Element Wrocław, aż 7 na 10 respondentów woli odbyć jeden dłuższy pobyt służbowy zamiast wielu krótkich wyjazdów. Co więcej, 8 na 10 osób uważa, że dłuższe pobyty sprzyjają rozwojowi osobistemu i zawodowemu, dając możliwość poznawania nowych ludzi, miejsc oraz zdobywania nowych umiejętności.

Dla wielu osób granice między pracą a czasem wolnym stają się coraz bardziej płynne. Blisko połowa respondentów wskazuje, że praktykuje trend bleisure – znany także jako workation – czyli łączenie wyjazdów służbowych z prywatnymi, co pozwala efektywnie wykorzystać czas spędzony w podróży.

Element Wrocław stawia na zdrowy i aktywny styl życia swoich gości, oferując strefę fitness z technologią AI, umożliwiającą spersonalizowane treningi. Goście mogą również skorzystać z wypożyczalni rowerów, co jest idealnym rozwiązaniem dla osób chcących zwiedzać miasto aktywnie. Wieczorami lobby zmienia się w miejsce relaksu, gdzie goście mogą odpocząć po intensywnym dniu, a także wymienić się spostrzeżeniami i doświadczeniami w swobodnej atmosferze.

Element Wrocław to więcej niż hotel – to nowoczesna przestrzeń, gdzie technologia, ekologia i komfort idą w parze. Jeśli szukasz miejsca, które pozwoli Ci poczuć się jak w domu z dala od niego, zadba o Twój relaks i rozwój, Element Wrocław jest odpowiednim wyborem.