Apple wprowadzi nowe funkcje ochrony słuchu w AirPods Pro 2. Niestety, nie dla wszystkich

Co z funkcjami ochrony słuchu w słuchawkach AirPods Pro 2?

Podczas premiery iPhone’ów 16 Apple zapowiedział też sporo nowych funkcji, jakie przygotował dla słuchawek AirPods Pro 2. Na pierwszy ogień udostępnił pięć z nich, ale w ramach iOS 18.1 pojawi się kolejna, o wiele ważniejsza, bo mogąca realnie pomóc osobom z problemami ze słuchem. Słuchawki będą bowiem wzmacniać dźwięki u osób z łagodnymi lub umiarkowanymi wadami słuchu. Nie były to puste słowa, bo FDA, – amerykański organ ds. zdrowia publicznego i bezpieczeństwa – uznał słuchawki giganta za pierwsze „oprogramowanie do aparatów słuchowych dostępne bez recepty (OTC)”.

Oczywiście ma to pewne ograniczenia, bo zatwierdzono używanie AirPods Pro 2 jako aparatów słuchowych wyłącznie dla osób dorosłych w wieku 18 lat lub starszych, ale i tak to jedyne bezprzewodowe słuchawki douszne, jakie otrzymały taką zgodę. Dzięki opracowanym rozwiązaniom, funkcja Ochrona słuchu pomoże zminimalizować ekspozycję na hałas z otoczenia, nie zmieniając przy tym sygnatury docierających do uszu dźwięków.

Kiedy Apple udostępni tę funkcję, wkładki douszne będą tłumić niechciany szum pasywnie, a czip H2 pomoże aktywnie zredukować głośniejszy, mniej równomierny hałas 48 000 razy na sekundę. Domyślnie aktywna we wszystkich trybach słuchania Ochrona słuchu przyda się w różnych gwarnych miejscach. Natomiast nowy wielopasmowy algorytm o szerokim zakresie dynamicznym sprawi, że podczas imprez czy koncertów wszystko będzie brzmiało wyraźnie i naturalnie, ale jednocześnie bezpiecznie dla naszego słuchu. Możliwości te obejmować będą też test słuchu, więc Apple zaoferuje naprawdę kompleksowe rozwiązanie.

Nowe funkcje będą kompatybilne ze słuchawkami AirPods Pro 2, choć oczywiście trzeba będzie mieć też iPhone’a lub iPada z systemem iOS 18.1 lub iPadOS 18.1. Niestety to nie wszystko, bo jak się okazuje, funkcje te będą dostępne jedynie w USA i Kanadzie. Przynajmniej na razie, co zostało potwierdzone przez giganta. Nie wprost, jednak taka informacja pojawiła się w przypisie na stronie internetowej firmy. Aktualizacja zostanie udostępniona już za kilka dni iwygląda na to, że użytkownicy poza USA, zwłaszcza ci mieszkający w Unii Europejskiej, będą nią bardzo rozczarowani, bo ominie ich nie tylko Apple Intelligence, ale też funkcja ochrony słuchu. Na szczęście istnieje możliwość, że ta ostatnia nowość zostanie udostępniona w późniejszym czasie, bo Apple już wcześniej wspominał o konieczności posiadania zgody lokalnych organów regulacyjnych na oferowanie tej funkcjonalności. Możliwe więc, że będzie sukcesywnie zwiększał dostępność tych ulepszeń w miarę otrzymywania kolejnych pozwoleń.