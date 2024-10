Galaxy S24 FE 5G 128 GB w Plusie – przenieś numer i kup nowość od Samsunga aż 40% taniej

W Plusie Samsung Galaxy S24 FE 5G 128 GB aż 40% taniej

Nie od dziś wiadomo, że przeniesienie numeru bardzo się opłaca. Plus po raz kolejny to pokazał, przeceniając najnowszy smartfon Samsunga. Decydując się na migrację numeru do zielonego operatora, będziecie mogli kupić Galaxy S24 FE 5G 128GB w opcji na 12 rat 0%, a koszt zakupu smartfona wyniesie wówczas 1738,96 zł (1 zł na start oraz 12 rat po 144,83 zł). Cena jest naprawdę szalona, bo to o 40% mniej niż normalnie (najniższa cena sprzed 30 dni – 2899,04 zł). Jeśli 12 rat to dla was za mało, nie musicie się martwić, bo obniżona cena obowiązuje tez przy pozostałych wariantach ratalnych:

Przy 24 ratach cena Samsunga Galaxy S24 FE 5G 128 GB wyniesie 1949,08 zł (1 zł na start oraz 24 raty po 81,17 zł; najniższa cena sprzed 30 dni to 3099,08 zł).

Przy 36 ratach – 2049,04 zł (199 zł na start oraz 36 rat po 51,39 zł; najniższa cena sprzed 30 dni to 3248,84 zł).

Galaxy S24 FE został wyposażony w 6,7-calowy panel OLED o rozdzielczości FHD+. Ekran może działać z częstotliwością 120 Hz lub 60 Hz i ma funkcję Vision Booster na jasne, słoneczne dni. Po stronie aparatów mamy 10-megapikselową kamerkę do selfie, 50-megapikselowy aparat główny, 12-megapikselową jednostkę z obiektywem ultraszerokokątnym (123°) oraz 8-megapikselowt teleobiektyw 3x.

Jego sercem jest układ Exynos 2400e wspierany przez 8 GB pamięci RAM i w tym przypadku 128 GB pamięci masowej. Za zasilanie odpowiada powiększona bateria 4700 mAh (+200 mAh w porównaniu do S23 FE), obsługująca jednak prędkość ładowania przewodowego 25 W i 15 W bezprzewodowo. Łączność obejmuje 5G, Wi-Fi 6E (802.11ax) i Bluetooth 5.3. Cała konstrukcja jest odporna na kurz i wodę zgodnie z certyfikatem IP68 (1,5 m pod wodą przez 30 minut).

Oczywiście kupując Galaxy S24 FE dostaniecie też dostęp do Galaxy AI i takich funkcji, jak: