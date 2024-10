Gigabyte prezentuje tryb Turbo. Dzięki niemu wydajność Ryzenów idzie w górę

Aby w pełni wykorzystać możliwości procesora, potrzebna jest płyta główna, której ustawienia pozwalają wycisnąć z niego pełną moc. A o ustawieniach decyduje właśnie BIOS. Gigabyte przygotowało nowe oprogramowanie układowe dla swoich płyt głównych X870 i X670 z gniazdami AM5. To właśnie dzięki niemu ma być znacznie lepiej.

Gigabyte dodaje mocy Ryzenom

Nowe ustawienie Turbo Mode ma poprawiać wydajność gier dla najlepszych układów AMD Ryzen nawet o 35%. Ale Gigabyte twierdzi, że AGESA od AMD powinno również przynieść znaczące korzyści w wydajności rodzin Ryzen 9000X (nie-3D) i Ryzen 7000. Procesory Ryzen 9000X otrzymają wzrost wydajności wynoszący do 20%. Jeśli chodzi o starsze procesory (np. Ryzen 7600X), być może także odczuje się korzyści, ale póki co to tylko takie “gdybanie”.

Gigabyte nie podało, jak działa Turbo Mode, ale można podejrzewać, że wprowadzono tam szereg optymalizacji technicznych. Na myśl przychodzi dodatkowa pamięć podręczna V-cache w procesorach X3D. Choć są one droższe, dają większą moc. Ale Turbo Mode ma pozwolić standardowym procesorom Ryzen 9000X osiągnąć podobny poziom wydajności w grach, co ich odpowiedniki Ryzen X3D, a więc zmiana leży gdzie indziej.

fot.: WCCF Tech

Ulepszone oprogramowanie BIOS dla płyt głównych X870 i X670 nie jest jeszcze dostępne. Opiera się na AGESA 1.2.0.2a firmy AMD, które pojawiło się w kilku innych wersjach beta z dużymi redukcjami opóźnienia międzyrdzeniowego dla procesorów AM5. Jeśli Gigabyte obiecuje te ogromne wzrosty wydajności procesora, wydaje się prawdopodobne, że konkurenci, tacy jak Asus i MSI, spróbują zrobić to samo. Dlatego użytkownicy procesorów Ryzen mogą spodziewać się zmian na lepsze.