Google ogłosiło swój najbardziej zaawansowany model SI. Co potrafi 1.5 Pro-002?

Gemini Advanced to plan subskrypcji premium Google, który zapewnia subskrybentom dostęp do najbardziej wydajnych modeli AI Google i priorytetowy dostęp do nowych funkcji. Zaawansowane modele Gemini AI oferują ulepszone rozumowanie logiczne, analizę, kodowanie itp. Ponadto Gemini Advanced obsługuje ogromne okno kontekstowe o wartości miliona tokenów, co pozwala na łatwe zrozumienie, analizę i podsumowanie dużych zestawów danych i dokumentów.

Gemini 1.5 Pro – Google coraz mocniejsze na rynku SI

Według wewnętrznych testów Google, model 1.5 Pro-002 zapewnia ok. 7% wzrost MMLU-Pro, ok. 20% poprawę w testach porównawczych MATH i HiddenMath oraz od ok. 2 do ok. 7% poprawę w przypadkach użycia wizji i kodu. Ponadto Google poprawiło ogólną przydatność odpowiedzi modelu. Długość wyjścia zaktualizowanych modeli jest od 5 do 20% krótsza niż w poprzednich modelach.

W zeszłym miesiącu Google ogłosiło udostępnienie Gemini Live wszystkim subskrybentom Gemini Advanced z ustawionym językiem angielskim (Stany Zjednoczone). Gemini Live jest dostępne na każdym telefonie lub tablecie z Androidem za pośrednictwem najnowszej aplikacji mobilnej lub za pomocą Gemini jako asystenta mobilnego. Ponadto subskrybenci dodatku Gemini for Google Workspace mogą teraz uzyskać dostęp do dodatkowych informacji na tematy bezpośrednio w odpowiedziach w Gemini. Google będzie również wyświetlać linki do treści pomocniczych na końcu akapitu.

Czytaj też: Google ogłasza trzy nowe modele Gemini. Są ulepszenia!

Google już wcześniej zobowiązało się do szybkiego rozwoju i dostarczania najlepszych modeli Gemini subskrybentom użytkownikom Gemini Advanced. Jak na razie słowa dotrzymuje i ciekawie obserwować, jak będą przesuwać się granice możliwości AI.