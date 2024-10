Gwiazda symbiotyczna na niezwykłym nagraniu. Ten zadziwiający układ znajduje się w naszym sąsiedztwie

W przypadku R Aquarii mowa o układzie złożonym z białego karła i czerwonego olbrzyma. Gwiazda symbiotyczna odnosi się do późnego etapu ewolucji takiego układu. W czasie jego trwania czerwony olbrzym szybko traci masę, a wokół obu obiektów zaczyna roztaczać się charakterystyczna otoczka mająca postać dysku. Wiatr gwiazdowy pochodzący od olbrzyma przenosi materię w okolice mniejszego towarzysza.

Do uwiecznienia realiów, w jakich funkcjonuje R Aquarii posłużył astronomom wyjątkowo zasłużony Kosmiczny Teleskop Hubble’a. Poza zgłębianiem tajników ewolucji gwiazd naukowcy śledzą gwiazdy symbiotyczne ze względu na potencjalne informacje na temat wiatru gwiazdowego, zjonizowanych mgławic i zjawiska akrecji. O przebiegu ostatnich ekspertyz poinformowała Europejska Agencja Kosmiczna.

Mimo sędziwego wieku, teleskop Hubble’a po raz kolejny udowodnił, że może się przydać w obserwacjach kosmosu. Tym bardziej, iż jego cel jest położony w relatywnie niewielkiej odległości od Ziemi, wynoszącej nieco ponad 650 lat świetlnych. Sprawia to, że mówimy o najbliższej nam gwieździe symbiotycznej znanej nauce. Co ciekawe, R Aquarii była badana już przez samego Edwina Hubble’a.

Z prowadzonych obserwacji wiemy, że w obrębie R Aquarii dochodzi do silnych wybuchów, za sprawą których emitowane są włókna świecącego gazu. Tamtejszy czerwony olbrzym jest ponad 400 razy większy od Słońca. Jego temperatura i jasność są wyjątkowo zmienne, o czym najlepiej świadczy fakt, że różnica w jasności na przestrzeni 390 dni może być nawet 750-krotna.

Kosmiczny Teleskop Hubble’a prowadził obserwacje, których celem była gwiazda symbiotyczna R Aquarii. Tamtejszy układ jest oddalony o nieco ponad 650 lat świetlnych od Ziemi

Gdy tworzący ten układ biały karzeł zbliża się do swojego towarzysza, zaczyna zabierać tworzący go wodór. “Ukradziona” materia gromadzi się w dysku akrecyjnym otaczającym białego karła. W pewnym momencie dochodzi do wybuchu i utworzenia strumienia gazu, który trafia w przestrzeń kosmiczną. Tym sposobem do otoczenia mogą trafiać ogromne ilości pierwiastków, co zwraca uwagę badaczy.

Wystrzeliwana materia porusza się z ogromną prędkością i pokonuje wielkie odległości. Dość powiedzieć, że może dotrzeć na dystans 2500 razy większy, niż ten dzielący Ziemię od Słońca. Dzięki materiałom dostarczonym przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a możemy przekonać się, jak gwiazda symbiotyczna R Aquarii zmieniła się na przestrzeni niecałych dziesięciu lat. Takie porównanie jest dostępne na zamieszczonym wyżej materiale.