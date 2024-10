Huawei MatePad Pro 12.2” i MatePad 12 X – wyczekiwane tablety już w Polsce. Poznajmy ich ceny i promocję na start

Pierwszą z tabletowych nowości jest flagowy Huawei MatePad Pro 12.2, który pojawia się w dwóch wersjach – ze standardowym ekranem oraz wersję PaperMatte Edition. Ta druga jest o tyle ciekawsza, że mamy tutaj matowy wyświetlacz z technologią anti-glare, eliminującą aż 99% odbić światła, przez co nawet w ostrym słońcu wszystko będzie doskonale widoczne. W obu przypadkach do dyspozycji mamy 12,2-calowy ekran Tandem OLED o rozdzielczości 2,8 K, częstotliwości odświeżania 144 Hz, jasności sięgającej 2000 nitów i kontrastem 2 000 000:1. Wyświetlacz otaczają symetryczne ramki o grubości 4,6 mm.

Urządzenie dostępne jest w konfiguracji 12 GB pamięci RAM i maksymalnie 512 GB pamięci masowej, więc miejsca na dane jest naprawdę sporo. Za zasilanie MatePad Pro 12.2 odpowiada akumulator 10100 mAh, obsługując szybkie ładowanie z mocą 100 W Super Charge. Po stronie aparatów mamy Smart Sensing Camera z przodu i zestaw 13 Mpix + 8 Mpix z tyłu. By wzmocnić wrażenia podczas oglądania filmów czy seriali, Huawei dodał też customowe głośniki z 8 przetwornikami i mikserem audio, wspieranym przez sztuczną inteligencję.

Huawei MatePad Pro 12.2, niezależnie od wariantu, wyróżnia się smukłością i grubością – waży 508 gramów i ma grubość 5,5 mm. Producent postawił na elegancki design z okrągłą wyspą aparatów, przez co sprzęt prezentuje się naprawdę stylowo. Wersja z matowym ekranem dostępna jest w kolorze lśniącego złota, a wersja ze standardowym wyświetlaczem utrzymana jest w czerni.

MatePad 12 X oferuje nam natomiast 12-calowy ekran, również o rozdzielczości 2,8K, z odświeżaniem do 144 Hz i jasnością szczytową 100 nitów. Ten model również dostępny jest w dwóch wariantach, w których w wersji Standard Edition dostajemy panel IPS, a w wariancie PaperMatte Edition producent daje nam do dyspozycji zaawansowany wyświetlacz z technologią PaperMatte 2.0. Za zasilanie odpowiada tutaj 10100 mAh z ładowaniem 66 W, a do dyspozycji użytkownika jest maksymalnie 12 GB pamięci RAM i 256 GB miejsca na dane. Zestaw aparatów jest ten sam, co w MatePad Pro.

Niezależnie od wersji tablet waży 555 g i ma grubość 5,9 mm, będzie więc idealnym towarzyszem podróży czy nauki dzięki swoim gabarytom. Tutaj do wyboru mamy inne kolory – biel i zieleń, cechujące się eleganckim, luksusowym wyglądem, ale też odpornością na odciski palców i zabrudzenia.

Huawei MatePad Pro 12.2” i MatePad 12 X – ceny i szczegóły promocji na start

MatePad 12 X z matowym ekranem (kolor biały lub zielony), 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej w zestawie z klawiaturą Huawei Smart Magnetic kosztuje 2599 zł. Za wersję z błyszczącym ekranem (8/256 GB) w kolorze białym zapłacimy natomiast 2299 zł – w zestawie również pojawi się klawiatura Smart Magnetic, by zwiększyć produktywność i ułatwić korzystanie z tabletu. Warto jednak wspomnieć, że Mate Pad 12 X Standard Edition kupimy tylko na huawei.pl. Wersja matowa dostępna będzie też u wybranych partnerów marki, takich jak Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Komputronik i x-kom. W obu przypadkach rysik Huawei M-Pencil 3. generacji nie jest częścią zestawu, ale jest dodawany jako gratis.

Od 14 października do 10 listopada 2024 r. Huawei MatePad 12 X będzie można nabyć w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której cenę obu wersji obniżono o 200 zł.

MatePad Pro 12.2” (w kolorze złotym) z matowym ekranem i 12 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej w zestawie z klawiaturą Huawei Glide kosztuje 4199 zł. Wariant z błyszczącym ekranem i 256 GB RAM, także w zestawie z klawiaturą, kosztuje 3799 złotych – dostępny wyłącznie w sklepie producenta. Wersja matowa znajdzie się w ofercie partnerów Huawei. W obu przypadkach rysik Huawei M-Pencil (3. generacji) nie jest częścią zestawu, ale jest dodawany jako gratis (lub za 1 zł).

Od 14 października do 10 listopada 2024 r. HUAWEI MatePad Pro 12.2” będzie można nabyć w specjalnej promocji na start, a cena urządzeń będzie wtedy obniżona o 500 złotych.

Jeśli zaś zdecydujecie się na zakup tabletów na huawei.pl, otrzymacie dodatkowo 60% obniżki na wydłużoną o rok gwarancję, a subskrybując newsletter będziecie mogli dokupić muszkę Huawei CD23 za jedyne 9 zł. Ponadto dla zalogowanych klientów dostępna jest darmowa dostawa, 5x więcej punktów Huawei, które można później wymienić na nagrody, a także opcja rozłożenia płatności na wygodne raty 20 rat z RRSO 0 %. Przy zakupie MatePad Pro 12.2 lub MatePad 12 X z błyszczącym ekranem możecie też liczyć na prezent w postaci usługi ochrony ekranu przez 12 miesięcy.