Naukowcy przeszli samych siebie. Włączasz klimę, a prąd “robi się sam”

Klimatyzatory, które produkują prąd. Zbyt rewolucyjne, żeby było prawdziwe?

Naukowcy z Hiszpanii opracowali sposób na generowanie energii elektrycznej z przepływu powietrza wytwarzanego przez systemy HVAC, a więc nie tylko klimatyzacji, ale też ogrzewania i nawet zwyczajnej wentylacji. Ten rewolucyjny sprzęt ma potencjał nie tylko do zmniejszenia zużycia prądu, ale także do aktywnego wytwarzania jego czystej i odnawialnej formy. Wszystko to bez zmieniania działania końcowego urządzenia, bo tak jak nadal będziemy po prostu włączać klimatyzator, zachowując jego podstawowe działanie, tak sprzęt “na zewnątrz”, zajmie się generowaniem z niego prądu.

Wszystko sprowadza się do przepływu powietrza, którego to wymuszają systemy HVAC. Podczas pracy generują stały strumień powietrza, który aktualnie jest niewykorzystywany i to właśnie chcą zmienić naukowcy, robiąc użytek z tej marnotrawionej energii. Wykorzystali do tego niewielkie turbiny wiatrowe, które zostały zaprojektowane specjalnie do tego zastosowania i nawet dokładnie to przetestowali w praktycznych warunkach, bo w centrum danych. Test prototypu wykazał, że jedna turbina w takim obiekcie mogła wygenerować około 85,65 MWh energii rocznie, ale musimy pamiętać, że centra dane wręcz słyną z wykorzystywania systemów HVAC na potęgę, a to dlatego, że są one jedyną możliwością utrzymania tamtejszych sprzętów komputerowych w odpowiednio niskiej temperaturze.

Innymi więc słowy, naukowcy chcą integrować z systemami klimatyzacyjnymi swoje unikalne turbiny horyzontalne Tesup V7 o nominalnej mocy 9 kW, aby robiły one użytek ze sztucznego przepływu powietrza. Projekt ten nie obejmuje specjalnie dużej ingerencji w system HVAC, bo w aktualnej formie po prostu montuje się turbiny na samym szczycie szybu wentylacyjnego, czyli m.in. na dachu, zachowując do nich prosty dostęp. Co najważniejsze, generowany w ten sposób prąd sięga niewiarygodnych wręcz wartości, bo w teście turbiny mogły wytworzyć łącznie 513,82 energii MWh rocznie, podczas gdy same chłodziarki zużyłyby 336,39 MWh, przekładając się na około 131,2 MWh czystej energii po uwzględnieniu strat energetycznych.

Badanie idzie nawet dalej, bo podkreśla sens ekonomiczny takiego projektu. Wedle wyliczeń początkowa inwestycja w instalację dziewięciu mikro turbin wiatrowych oraz związanych z nimi urządzeń wynosi około 111540 euro, a szacowany czas ich życia to 20 lat. Po uwzględnieniu rocznych kosztów utrzymania rzędu około 1005 euro (te mają tylko trochę rosnąć wraz z kolejnymi latami) projekt staje się opłacalny finansowo już po trzech latach, generując dodatkowy przepływ gotówki. W efekcie 20-letni okres eksploatacji ma przełożyć się na wartość netto w wysokości 726686 euro i stopę zwrotu na poziomie 50,69%.