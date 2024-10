Intel, AMD oraz Linus Torvalds we wspólnym sojuszu przeciwko… Arm

Architektura ARM jest o wiele bardziej wydajna od x86, dlatego od dawna jest podstawą chipsetów smartfonów. Gdybyśmy cofnęli się w czasie o dekadę, procesory x86 od Intela były dominujące zarówno na rynku desktopów, jak i serwerów. Potem pojawiła się rywalizacja z AMD. Ale wówczas jako pierwszy z szeregu wyłamał się Apple, następnie wkroczył Qualcomm…

AMD i Intel mają wspólnego wroga

Jak wyłamał się Apple? No cóż, w najprostszy sposób. Zaczął produkować swoje procesory z serii M. Potem Qualcomm pokazał Snapdragony Elite i pojawiły się maszyny Copilot+, które z procesorów x86 nie korzystają. Od tego momentu zagrożenie dla AMD i Intela stało się bardzo realne. Efektem “x86 Ecosystem Advisory Group”, którego cel to ulepszenie x86 i AMD64 (64-bitowej wersji x86, którą AMD licencjonuje firmie Intel) oraz całego ekosystemu oprogramowania i sprzętu, który jest od niego zależny.

W komunikacie prasowym AMD i Intel przedstawiły najważniejsze informacje, a także cel powstania grupy. Możemy w nim przeczytać:

Grupa doradcza ma na celu zjednoczenie liderów branży w celu ukształtowania przyszłości x86 i wspierania innowacji programistów poprzez bardziej ujednolicony zestaw instrukcji i interfejsów architektonicznych. Ta inicjatywa zwiększy zgodność, przewidywalność i spójność w ofertach produktów x86. Aby to osiągnąć, grupa będzie zabiegać o opinie techniczne od społeczności zajmujących się sprzętem i oprogramowaniem x86 na temat podstawowych funkcji i cech

Pat Gelsinger, Intel CEO oraz Lisa Su, AMD Chair i CEO podczas Lenovo Tech World 15 października, 2024, gdzie Intel i AMD ogłosiły “x86 Ecosystem Advisory Group” (fot: Intel Corporation)

Jakie są cele istnienia tego sojuszu? Komunikat podaje główne założenia. Będą nimi:

zwiększanie wyboru i kompatybilności sprzętu i oprogramowania dla klientów oraz umożliwianie im szybszego korzystania z najnowocześniejszych funkcji;

uproszczenie wytycznych architektonicznych w celu zwiększenia spójności oprogramowania i interfejsów w produktach x86 firm Intel i AMD;

większa i wydajniejsza integracja nowych możliwości z systemami operacyjnymi, strukturami i aplikacjami.

Wymieniłem przede wszystkim AMD i Intela, a także Linusa Torvaldsa. Na nich jednak lista członków sojuszu się nie kończy. Jest wśród nich także Microsoft, Broadcom, Dell, Google, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc., Lenovo, Meta, Oracle i Red Hat, a także Tim Sweeney – założyciel i dyrektor generalny Epic Games oraz twórca platformy do tworzenia gier Unreal Engine.

Co się zmieni? Ma być ogólnie lepiej, ale co z tego wszystkiego wyniknie, to dopiero czas pokaże.