Intel ma powody do zadowolenia. Core Ultra 9 285K bije rekordy!

Intel Core Ultra 9 285K to flagowy procesor w serii Arrow Lake “Core Ultra Series 2”. Choć jego debiut spodziewany jest w przyszłym tygodniu, PassMark daje nam przedsmak tego, jaką wydajność będzie oferował ten układ. Właśnie pojawił się w bazie danych testów porównawczych, zajmując najwyższe miejsce na podium. Jaki wynik uzyskał?

Core Ultra 9 285K to naprawdę wielka moc

Intel Core Ultra 9 285K przekroczył 5 tys. punktów i staje się najszybszym procesorem jednowątkowym w PassMark, o 11% szybszym niż 14900K. Co prawda może być to tzw. “próbka inżynieryjna”, więc możemy spodziewać się lepszych wyników, gdy do bazy danych dodawane będą kolejne układy, przeznaczone na rynek konsumencki.

Intel Core Ultra 9 285K będzie flagowym procesorem w serii Core Ultra 200 “Arrow Lake” dla desktopów. Konstrukcyjnie ma 8 rdzeni P opartych na architekturze Lion Cove oraz 16 rdzeni E opartych na architekturze rdzeni Skymont. Układ będzie obsługiwał 24 wątki. Dysponuje 36 MB pamięci podręcznej L3 i 40 MB pamięci podręcznej L2, co daje łącznie 76 MB pamięci podręcznej. Będzie działać z taktowaniem bazowym 3,7 GHz na rdzeniu P i 3,2 GHz na rdzeniu E, podczas gdy maksymalne taktowanie w trybie boost wynosi 5,7 GHz dla rdzeni P i 4,6 GHz dla rdzeni E. Procesor będzie ustawiony na TDP PL1 wynoszącym 125 W i MTP wynoszącym 250 W.

Przejdźmy do konkretów – pod względem wydajności Core Ultra 9 285K zdobył 5268 punktów w teście jednowątkowym, co jest wynikiem o 8,2% szybszym od Core i9-14900KS. Należy zauważyć, że 285K będzie w stanie zwiększyć taktowanie do 5,7 GHz, podczas gdy 14900KS osiąga taktowanie do 6,2 GHz (+8,7%). W porównaniu do Core i9-14900K i Ryzen 9 9950X, 285K prowadzi o 11%. Jeśli chodzi o wydajność wielowątkową, procesor uzyskał 46 872 punktów, co jest wynikiem znacznie niższym od wyniku procesorów Core i9-14900K i Ryzen 9 9950X, które uzyskały odpowiednio 60 305 (+28,6%) i 66 702 (+42,3%) punktów.

Należy pamiętać, że procesory Arrow Lake nie obsługują technologii Hyper-Threading, jak mogą robić to obecne generacje, więc mamy tu 24 wątki w porównaniu z 32 wątkami w układach Intela 14. generacji i konkurencyjnych AMD Zen 5.

Intel Core Ultra 9 285K zadebiutuje w przyszłym tygodniu, a zgodnie z wcześniejszymi plotkami jego sprzedaż ma się rozpocząć 24 października. Jeśli zatem szukasz mocnego, wydajnego procesora – wszystko wskazuje na to, że będzie perfekcyjnym wyborem.