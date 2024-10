Baw się z Intelem na PGA! Czeka na Ciebie mnóstwo atrakcji i okazji, których nie możesz przegapić

Podczas PGA Intel zadba o to, aby nikt się nie nudził. Zaplanowano listę działań, które będą aktywowane przez cały czas trwania wydarzenia. Ambasadorami projektu są Czuga i Technokrata, którzy staną się mistrzami ceremonii. Przedstawiamy wszystko, co należy wiedzieć, aby doskonałe okazje nie przeszły koło nosa!

Intel na PGA 2024 – zaplanuj swoje aktywności!

Co trzeba przede wszystkim wiedzieć to fakt, że duże znaczenie ma dedykowany serwer Discord producenta. Możesz do niego dołączyć pod tym adresem. Tam właśnie będą odbywały się aktywacje, czyli udostępnianie wejścia do danego konkursu. Poza samym eventem możecie tam też skorzystać z Poczty Sprzętowej. Umożliwia ona użytkownikom Discorda zgłoszenie się do sprzętów testu. Jakiego? Każdego – od pojedynczego podzespołu po rozbudowany PC. W zamian za to fajnie, jeśli napiszecie swoją recenzję.

Uwaga – najlepsze recenzje będą publikowane na Chip.pl. To znakomita okazja do debiutu w sieci i to na łamach najstarszego polskiego serwisu zajmującego się technologiami!

A co z grą terenową? Jak wspomniałem na wstępie – Intel współpracuje z licznymi partnerami, którzy będą mieć swoje stoiska. Warto im się dobrze przyjrzeć, gdyż będą tam poukrywane karty i zadania. Kod można wykorzystać na serwerze discordowym do gromadzenia punków. Ponadto każdy, kto ze specjalnego zaproszenia w trakcie PGA dołączy do serwera, otrzyma specjalną odznakę „Łotrzyka”. Kody nabijają punkty w konkursie Intel x PGA, w którym można wygrać nagrody! Hasła i konkurs dotyczą gry SW: Outlaws. Aktywność na serwerze także dodaje punktów i pozwala na zdobywanie coraz wyższych rang. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni we wtorek. Pierwsza osoba wygrywa nagrodę rzeczową/urządzenie MSI Claw, 20 następnych drobne gadżety.

U kogo szukać podpowiedzi do konkursu? Na stanowiskach CD-Action, Morele, Komputronik, Ubisoft, NTT, Nixa. Na każdym stoisku możesz spodziewać się czegoś innego! A co ważne – podczas jednego dnia PGA nastąpi akcja bonusowa, dzięki której będzie można podwoić punkty na Discordzie. Dlatego warto śledzić na bieżąco, co dzieje się na serwerze!

Dodam jeszcze, że na serwerze Intela warto również pozostać po PGA. Dlaczego? W tym miejscu organizowanych jest mnóstwo atrakcji – rozmowy live z ekspertami, influencerami czy dziennikarzami, odbywają się także konkursy z nagrodami. Dzięki temu można nie tylko dowiedzieć się więcej na temat produktów marki Intel, ale również zawrzeć wiele miłych znajomości!

Poznań Game Arena rozpoczyna się w piątek już o godzinie 11:00. Warto tam być i warto skorzystać z atrakcji, jakie przygotował dla odwiedzających Intel!