Inwestycja w sprawdzenie auta – dlaczego skorzystanie z usług fachowców może uratować Twoje nerwy i budżet

Jednak istnieje sposób, aby uchronić się przed nieuczciwymi sprzedawcami. Wystarczy skorzystać z usług fachowców oferujących sprawdzenie auta po VIN.

Brak sprawdzania auta przed zakupem – przykre konsekwencje

Brak dokładnej kontroli auta przed zakupem może prowadzić do poważnych problemów. Wiele osób doświadczyło negatywnych skutków takiej decyzji. Oto historia jednej z nich:

Marek z Lublina: Znalazłem w serwisie ogłoszeniowym samochód moich marzeń i to w naprawdę przystępnej cenie. Byłem niesamowicie podekscytowany, przez co działałem pod wpływem emocji.

W dodatku rozmowa ze sprzedającym była bardzo przyjemna. Bez problemu odpowiadał na wszystkie moje pytania i wydawał się naprawdę uczciwy. Powiadomił mnie jednak, że jeśli nie zdecyduję się na zakup tego samego dnia, to mogę stracić tę wyjątkową okazję, ponieważ ma kupców, którzy jutro rano będą u niego z pieniędzmi. Nie czekałem. Podpisaliśmy umowę i przekazałem sprzedawcy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Niestety, to był bardzo poważny błąd.

Wkrótce okazało się, że samochód wymaga wybitnie kosztownej naprawy. Awaria silnika, o której sprzedawca nie wspomniał, zmusiła mnie do wydania bardzo dużej sumy na jego wymianę. Do dziś nie mogę sobie wybaczyć, że podjąłem decyzję pod presją i nie zdecydowałem się na profesjonalne sprawdzanie auta przed kupnem.

Sprawę przekazałem do sądu, jednak mijają kolejne miesiące, a rozwiązania wciąż nie widać. Dziś muszę ponosić nie tylko koszty napraw, ale również postępowania. Przez to, że nie zgłosiłem się do fachowców od sprawdzania pojazdów, straciłem nie tylko mnóstwo pieniędzy, ale również czasu i nerwów.

Przytoczonej historii pan Marek mógłby z łatwością uniknąć, gdyby tylko zdecydował się na sprawdzenie auta przed zakupem z Autotesto. Nasz pracownik dokładnie zweryfikowałby wszystkie dane pojazdu i sprawdził osobno każdy element oraz jego sprawność, wykorzystując do tego wiedzę, doświadczenie oraz profesjonalne urządzenia pomiarowe i nie tylko. Nie ma możliwości, aby tak poważna usterka pozostała przez nas niezauważona i w takiej sytuacji z pewnością odradzilibyśmy panu Markowi zakup, co pozwoliłoby mu na zaoszczędzenie nerwów, czasu i pieniędzy.

W Autotesto sprawdzimy wskazany przez Ciebie samochód w każdym szczególe, dzięki czemu będziesz mieć pewność, że kiedy go nabędziesz, będzie służyć Ci dobrze przez wiele lat, zapewniając nie tylko komfort podróżowania, ale także bezpieczeństwo podczas jazdy i poczucie spokoju.

Sprawdzanie samochodu przed kupnem – dlaczego warto skorzystać z usług Autotesto?

Wiele osób zastanawia się, czy podjąć się sprawdzania auta samodzielnie, czy zlecić to fachowcom. Otóż najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów z Autotesto. Decydując się na ich usługi, ma się pewność, że samochód zostanie gruntownie sprawdzony.

Fachowcy posiadają wieloletnie doświadczenie i cieszą się ogromnym zaufaniem klientów. Dzięki nim wielu osobom udało się uniknąć zakupu samochodu z ukrytymi wadami technicznymi.

Korzystając z usług Autotesto, można dowiedzieć się, m.in. czy auto faktycznie jest warte swojej ceny, czy licznik nie został cofnięty oraz, czy samochód nie uczestniczył w wypadku. Firma ta oferuje takie usługi, jak raporty techniczne, przeglądy na miejscu i weryfikacja historii pojazdu.

Ekspert Autotesto: Nasza firma realizuje kompleksowe usługi z zakresu sprawdzania stanu technicznego różnych pojazdów od wielu lat. Posiadamy w tej dziedzinie ogromne doświadczenie i wiedzę, które zbieraliśmy przez lata pracy. Wykorzystując je oraz nowoczesne, profesjonalne urządzenia pomiarowe i narzędzia możemy przeprowadzić bardzo dokładne sprawdzenie wielu elementów każdego pojazdu, dzięki czemu poznamy jego historię, prawdziwy stan oraz wartość. Wielu sprzedawców i handlarzy próbuje bowiem maskować usterki i awarie w najróżniejszy sposób, przez co łatwo można utopić pieniądze. Korzystając z naszych usług możesz mieć absolutną pewność, że otrzymasz rzetelne informacje dotyczące faktycznego stanu auta i będziesz mógł podjąć decyzję, czy chcesz je nabyć, czy też nie.

Ekspert Autotesto: Ukrywanie usterek przez nieuczciwych sprzedawców jest na porządku dziennym. Dotyczy to nie tylko niekompletnych informacji w ogłoszeniach na portalach sprzedażowych, ale także różnych sztuczek, takich jak popularne do niedawna cofanie liczników, ukrywanie korozji, jednorazowe “naprawy”, które mają sprawić, że auto nie wykaże oznak nadmiernego zużycia tuż po zakupie, a dopiero po kilku dniach czy informowanie o usterkach dopiero w momencie, kiedy przyjeżdżamy obejrzeć pojazd. Wśród najczęściej wykrywanych przez nas usterek znajdują się: awarie elektryki i elementów elektrycznych (szyby, światła, systemy wspomagania), awarie silnika (przegrzewanie, uszkodzona uszczelka pod głowicą, brak kompresji, wypalone zawory), uszkodzenie skrzyni biegów (brak reakcji na wrzucenie konkretnego biegu, zużycie sprzęgła, uszkodzenie wysprzęglika, “wyjąca skrzynia” powyżej konkretnych obrotów), uszkodzenie zawieszenia (zużycie amortyzatorów/sprężyn, zużycie lub całkowite uszkodzenie wahaczy, korozja/uszkodzenie resorów), nieszczelny układ chłodniczy i wydechowy czy często maskowana korozja nadwozia w newralgicznych miejscach (błotniki, progi, drzwi,) oraz błędy systemowe wyświetlane przez komputer pokładowy związane najczęściej z dokonanymi modyfikacjami lub “przygodami” pojazdu w przeszłości.

Sprawdź auto z Autotesto w maksymalnie 48h w całej Polsce!

Autotesto to rzetelna firma, zajmująca się profesjonalnym sprawdzaniem samochodów przed kupnem. Jej zespół tworzą doświadczeni rzeczoznawcy samochodowi, którzy mają bardzo szeroką wiedzę i nieustannie się rozwijają.

Firma Autotesto wysyła do klientów raporty o pojeździe już w ciągu 24-48 godzin od przyjęcia zlecenia do realizacji. Działa szybko, sprawnie, a jednocześnie bardzo precyzyjnie. Fachowcy z tej firmy są niezwykle dokładni i dbają o każdy, nawet najmniejszy szczegół. Nic nie umknie ich uwadze!

Każdy raport powstaje na podstawie oględzin przeprowadzanych przez eksperta zgodnie ze zdefiniowanym standardem Autotesto oraz obserwacji zachowania się auta w czasie jazdy próbnej. Zawiera bardzo szczegółowe dane dotyczące wszystkich istotnych elementów auta. Znajdziesz w nim dokładny opis stanu silnika, jego wyglądu zewnętrznego, kultury pracy i wszelkich detali, które pomogą ocenić jego realny stan. W raporcie umieszczamy też informacje dotyczące układu hamulcowego – jego sprawność i stan, siłę działania przy różnych prędkościach czy czas reakcji na wciśnięcie pedału hamulca. Oprócz tego znajdują się w nim również opisy stanu blacharskiego nadwozia i podwozia, stanu wyposażenia, stanu ogólnego wnętrza: tapicerki, dywaników, wszelkich plastików i elementów użytkowych, stanu zawieszenia oraz wszelkich układów, takich jak układ wydechowy czy klimatyzacja. Tak skonstruowany raport, wypełniony po brzegi szczegółowymi informacjami i komentarzami dotyczącymi sprawdzanego przez nas pojazdu pozwoli na szybką ocenę jego prawdziwej wartości i rzetelnie dokumentuje jego aktualny stan.

Ponadto Autotesto to przedsiębiorstwo o ogólnopolskim zasięgu. Gwarantuje dojazd do samochodu gratis!

Przedłużona gwarancja w Autotesto – gwarancja niesamowitych korzyści

Brak weryfikacji samochodu przed zakupem to ogromne ryzyko, o czym przekonał się m.in. Pan Marek z Lublina. Niestety takich przypadków jest dużo więcej. Regularnie słyszy się o osobach, które zakupiły teoretycznie idealne auto, które wkrótce potem uległo awarii, a usunięcie usterek wiązało się z ogromnymi kosztami.

Na szczęście dzięki Autotesto możesz ustrzec się przed nieuczciwymi sprzedawcami i cieszyć się spokojem ducha. Firma ta nie tylko oferuje sprawdzanie samochodów, ale również przedłużoną gwarancję do kwoty napraw 7500 tysiąca zł. Decydując się na nią, nie trzeba martwić się awarią elektryczną czy mechaniczną pojazdu. Warto zaznaczyć, że wykupując pakiet Gold lub Prestige, 30 dniowa przedłużona gwarancja jest wliczona w cenę pakietu i obejmuje wiele komponentów, takich jak m.in. silnik, skrzynia biegów, dyferencjał, materiały eksploatacyjne i obudowy czy instalację CNG/LPG. Ta oferta chroni pojazdy wszystkich marek w wieku do 15 lat i z przebiegiem do 300 tysięcy km.

Oferujemy również dodatkowe ubezpieczenie zawierające program ochrony najważniejszych komponentów Twojego samochodu, takich jak silnik, skrzynia biegów, dyferencjał i wiele innych. Limit odszkodowania nawet do pełnej wartości samochodu (aż do 500 000 zł).

Produkt dostępny wyłącznie dla naszych klientów – nie znajdziesz tej oferty u innych agentów. Koszt takiego ubezpieczenia zaczyna się od 49 złotych miesięcznie w zależności od pojazdu oraz wybranego wariantu i można je zawrzeć nawet na trzy lata.

Sprawdź szczegóły ochrony dla samochodu używanego: https://www.autotesto.pl/przedluzona-gwarancja/