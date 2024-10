Baterie w iPhone’ach przegrywają z iOS 18. Podobno nie ma się czym martwić

iOS 18 sprawia, że żywotność baterii w iPhone’ach spada. Apple radzi poczekać i sprawdzić to jeszcze raz

Apple, podobnie jak inni producenci, zanim wypuści aktualizację, długo ją testuje, by wyeliminować wszystkie problemy i błędy. Niestety zwykle nie udaje się odnaleźć wszystkiego, więc kiedy nowy system trafia na urządzenia, często słyszymy o pojawieniu się jakichś usterek. iOS 18 nie jest żadnym wyjątkiem, bo już na kilka dni po premierze dowiedzieliśmy się, że niektórzy użytkownicy zmagają się z dość specyficznym błędem w iMessage – po udzieleniu odpowiedzi na udostępnioną tarcze zegarka Apple Watch, cała konwersacja (i aplikacja) zawieszały się i jedynym w miarę skutecznym rozwiązaniem było całkowite jej usunięcie, o ile było to możliwe. Był to jednak problem występujący w konkretnych warunkach, a teraz odkryto coś, co zapewne dotknie większą liczbę posiadaczy iPhone’ów.

Użytkownicy zaczęli zgłaszać, bateria w ich iPhone’ach rozładowuje się szybciej niż zwykle. Na wszystkich dotkniętych tym problemem modelach zainstalowano już iOS 18, więc ewidentnie wina leży po stronie nowego systemu. Dlaczego tak się dzieje? Powodów może być wiele. Niektóre z aplikacji nie zostały jeszcze zaktualizowane pod kątem obsługi funkcji iOS 18, przez co pobierają teraz więcej energii. Winą można obarczyć również problemy z optymalizacją, które często odbijają się na żywotności baterii. Tak czy inaczej, błąd należy do tych uciążliwych, bo raczej nikt nie lubi, gdy telefon rozładowuje mu się zbyt szybko.

Apple twierdzi natomiast, że choć od wydania iOS 18 minęło już trochę czasu, to i tak powinniśmy dać systemowi kilka dni, żeby się „uleżał”. Innymi słowy, gigant sugeruje, że problem po prostu minie sam.

Jeśli zauważysz, że żywotność baterii zmniejszyła się po aktualizacji iPhone’a, odczekaj kilka dni, a następnie sprawdź ponownie. Mimo że możesz używać iPhone’a od razu po aktualizacji, niektóre zadania związane z aktualizacją są kontynuowane w tle i mogą mieć wpływ na żywotność baterii i wydajność cieplną – możemy przeczytać na stronie wsparcia producenta.

Wygląda więc na to, że na razie trzeba poczekać. Jeśli problem faktycznie minie sam – to dobrze. Jeśli nie, Apple zapewne wyda stosowną aktualizację w ramach opracowywanej właśnie poprawki iOS 18.01, mającej naprawić większość podstawowych błędów.