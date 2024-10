Japonia ewidentnie chciała to ukryć. Na publicznej drodze pojawiła się potężna broń

Hipersoniczny pocisk Japonii zauważony na drodze publicznej: potężna broń odsłonięta

Japonia to najwyraźniej kolejne państwo, które widzi w broni hipersonicznej klucz do dominacji nad wrogami. Oficjalnie nie wiemy wiele na temat tego japońskiego uzbrojenia, ale pewne jest, że kraj aktywnie do niego dąży, czego przejawem jest najnowsze zdjęcie, które przedstawia wojskowy pojazd z wyrzutnią rakiet na terenie Suruga Bay Numazu Service Area. Na podstawie jednej fotografii powstał zresztą film w języku japońskim, który utrzymuje, że w grę wchodzi nic innego, jak broń hipersoniczna właśnie.

System rakietowy widziany na drodze to prawdopodobnie Hyper-Velocity Gliding Projectile (HVGP), czyli nowej generacji broń hipersoniczna, którą Japonia planuje oficjalnie wprowadzić do użytku już do 2026 roku. Pierwotnie państwo miało zamiar wprowadzić ją na służbę w 2029 roku, ale z powodu rosnących zagrożeń w regionie, a szczególnie ze strony rosnących zdolności militarnych Chin i rozwijającego się programu rakietowego Korei Północnej, harmonogram ten został znacznie przyspieszony.

Z dotychczasowych informacji wynika, że Japonia zrewolucjonizuje swoje możliwości bojowe z HVGP, bo ta broń hipersoniczna będzie stanowić najważniejszy element uzbrojenia państwa od wielu dekad. Pamiętajmy bowiem, że Japonia po II wojnie światowej skupiała się na broniach, które gwarantowały jej możliwości obrony, a nie przeprowadzania ataków. Z kolei pociski hipersoniczne, takie jak HVGP, cechują się wręcz charakterem odstraszającym, jak broń atomowa, bo mogą poruszać się z prędkością przekraczającą 5 Mach (ponad 6000 kilometrów na godzinę), uderzać w cele oddalone o tysiące kilometrów i są zaprojektowane tak, aby szybować przez górne warstwy atmosfery, co czyni je niezwykle trudnymi do przechwycenia przez istniejące systemy obrony rakietowej.