Komunikacja terahercowa na najwyższym poziomie. Ten kraj dokonał tego jako pierwszy na świecie

Mówi się wręcz o możliwość przyspieszonego wdrożenia technologii 6G za sprawą postępów dotyczących komunikacji terahercowej. Inżynierowie z Państwa Środka osiągnęli ją jako pierwsi na świecie, przesyłając nagrania w wysokiej rozdzielczości na dystansie około 1200 metrów.

Jak się okazuje, powinno to umożliwić między innymi streamowanie wideo w czasie rzeczywistym, transfer danych o wysokiej przepustowości czy też zaawansowaną komunikację ze statkami kosmicznymi. Dokonania Chińczyków są tym istotniejsze, że chodzi o prowadzenie komunikacji terahercowej na rekordowo dużym dystansie przy częstotliwości powyżej 0,5 THz.

Przesyłanie danych w wydajny sposób jest obecnie na wagę złota. I choć w ostatnich latach tego typu technologia doczekały się imponującego rozwoju, to i tak pole do poprawek wciąż jest spore. Przeprowadzone w ostatnim czasie eksperymenty miały miejsce na wysokości ponad 4000 metrów, gdzie panowały idealne ku temu warunki.

Komunikacja terahercowa w wykonaniu chińskich naukowców pozwoliła na przesyłanie obrazów w wysokiej rozdzielczości na dystansie około 1200 metrów

Członkowie zespołu badawczego skorzystali z nadprzewodzących odbiorników terahercowych. To rewolucyjne podejście, ponieważ nigdy przedtem nie stosowano tych urządzeń na potrzeby bezprzewodowej komunikacji na duże odległości. Fale terahercowe mają ogromny potencjał w tym kontekście i zajmują część widma elektromagnetycznego pomiędzy mikrofalami, a optycznymi częstotliwościami podczerwieni.

Przy większej od dotychczasowej przepustowości opisywane podejście oferuje możliwość szybszego przesyłania danych. Li Jing, jeden z autorów ostatnich badań, zastosował w tym przypadku dość osobliwe porównanie. Jak sugeruje, gdyby uznać komunikację mikrofalową za dwupasmową drogę, to jej terahercowy odpowiednik byłby drogą sześcio- a być może nawet ośmiopasmową.

Oczywiście możliwości to jedno, a faktyczne wykonanie – coś zgoła odmiennego. Szczególnie problematyczne było przesyłanie danych na duże odległości, co spotykało się między innymi z tłumieniem sygnału. Aby temu przeciwdziałać Chińczycy wdrożyli wyjątkowo czuły odbiornik nadprzewodzący. Sygnały przesyłali z mocą wynoszącą 10 mikrowatów, co stanowi jedną millionową mocy wyjściowej typowej stacji bazowej telefonu komórkowego. Mimo to udało się uzyskać transmisję obrazów o wysokiej rozdzielczości. Teraz czas na dalszy rozwój tej technologii oraz wdrożenie jej w codziennym życiu, dzięki czemu będziemy mogli się przekonać o praktycznych korzyściach z niej płynących. Te powinny występować zarówno na Ziemi, jak i poza jej granicami.