Który operator ma najszybszy internet? Różnice mogą być bardzo wyraźne.

Lider 5G ma kolor pomarańczowy

W 3 kwartale liderem prędkości w sieci 5G wciąż jest Orange, osiągając wynik aż 248,4 Mbps, przy czym wyniki we wrześniu są jeszcze lepsze, osiągając 255,9 Mbps. Na drugiej pozycji znalazł się magentowy T-Mobile, osiągając 1978,4 Mbps za kwartał i 236,5 Mbps za wrzesień – tak znaczna różnica jest efektem zakończenia promocji na internet bez limitu danych, ale z ograniczeniami wydajności do 30 Mbps. Sieć ta zresztą ma jeszcze większy potencjał, dane o transferach zbierane w 2 i 3 dekadzie września wskazują na wartości zbliżone do 270 Mbps.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Orange 248,4 30,4 23 33 tys. T-Mobile 197,4 26,2 22 42 tys. Play 174,8 28,0 24 55 tys. Plus 119,6 19,7 27 33 tys. źródło: SpeedTest.pl

Na trzecim miejscu znalazł się Play, ze znaczną stratą do lidera i średnią prędkością 5G w 3 kwartale 174,8 Mbps. Stawkę zamyka Plus, który przespał uruchomienie sieci 5G w paśmie C i osiągnął wynik zaledwie 119,6 Mbps.

Internet mobilny to nie tylko 5G

W rankingu internetu mobilnego bez ograniczenia zestawienia do sieci 5G liderem pozostaje T-Mobile, który osiągnął wynik 75 Mbps. Zaraz za nim uplasował się Orange z wynikiem 72,8 Mbps, a na trzecim miejscu ponownie Play, z wynikiem 68,9 Mbps, ale przy okazji z najwyższą średnią prędkością wysyłania, wynoszącą 14,8 Mbps. Plus został na szarym końcu, osiągając zaledwie 52,9 Mbps.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów T-Mobile 75,0 14,4 26 216 tys. Orange 71,8 13,9 27 236 tys. Play 68,9 14,8 30 333 tys. Plus 52,9 11,4 35 171 tys. źródło: SpeedTest.pl

Za cały zeszły rok zestawienie prędkości pobierania w rozbiciu na miesiące wygląda jak na poniższym wykresie.

Internet stacjonarny – Orange w zestawieniu nie znajdziesz

Do zbudowania rankingu posłużyło 7,8 mln testów przeprowadzonych zarówno na komputerach, jak i smartfonach podłączonych przez Wi-Fi.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Vectra 258,4 51,9 15 418 tys. T-Mobile Stacjonarny 258,1 117,8 12 183 tys. Play Stacjonarny 247,0 48,7 14 631 tys. INEA 237,8 224,8 9 211 tys. źródło: SpeedTest.pl

Stawka jest bardzo wyrównana – na czołowych pozycjach łeb w łeb idzie Vectra i T-Mobile, z wynikami 258,4 Mbps i 258,1 Mbps. Na trzeciej pozycji znalazł się Play, osiągając nieznacznie gorszy wynik 247 Mbps, a najlepszą czwórkę zamyka INEA z wynikiem 237,8 Mbps.

Dlaczego w tym zestawieniu nie znalazł się Orange, który jest największym operatorem internetu stacjonarnego w Polsce? To bardzo proste: Orange ma największą sieć, ale zarazem największy w niej udział przestarzałego internetu działającego w standardach VDSL/ADSL2 na miedzianych kablach telefonicznych. Wskazuje na to następny punkt zestawienia.

Sieci światłowodowe FTTH

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Orange 301,5 93,4 8 759 tys. INEA 259,2 255,1 9 167 tys. T-Mobile Stacjonarny 258,1 117,7 12 183 tys. Netia 243,6 108,0 13 208 tys. Play Światłowód 242,9 102,9 11 137 tys. źródło: SpeedTest.pl

Na szczycie zestawienia wydajności sieci światłowodowych znalazł się Orange. W III kwartale 2024 roku średni download na łączach FTTH tego operatora przekroczył 300 Mbps. Na drugim miejscu znalazła się INEA z wynikiem 259,2 Mbps oraz T-Mobile Stacjonarny, który osiągnął 258,1 Mbps). INEA została także liderem w prędkości wysyłania z wynikiem 255,1 Mbps. Najniższe opóźnienia w sieci FTTH odnotowała Toya z wynikiem zaledwie 6 ms, oraz Orange 8,3 ms.

Jak widać na wykresie, w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie było w tej kategorii żadnych drastycznych zmian.

Wybierając operatora internetu mobilnego, warto zatem przede wszystkim przyjrzeć się zasięgowi sieci 5G, gdyż od jego obecności w dużym stopniu zależy komfort korzystania z usługi. Jeśli chodzi o łącza stacjonarne różnice są mniejsze, lecz w każdym wypadku w pierwszej kolejności warto wybierać łącza światłowodowe. SpeedTest.pl, który jest autorem powyższych badań, prowadzi statystyki dla 274 miejscowości w Polsce, warto też sprawdzić dane w rządowej wyszukiwarce pod adresem internet.gov.pl