Teleportowali kubit w nowatorski sposób. Historyczny wyczyn naukowców

O tym, jak udało się tego dokonać i co to oznacza w praktyce naukowcy piszą teraz w Science. Wykorzystany na potrzeby eksperymentów kubit logiczny jest kodowany przy użyciu zbioru fizycznych kubitów, co ma na celu zapewnienie mu ochrony przez zakłóceniami.

Za odnotowanym sukcesem stoją osoby powiązane z Quantinuum. Jak wyjaśniają, podstawę ich działań stanowił procesor kwantowy H2 z uwięzionymi jonami. W takich okolicznościach możliwe było przesyłanie zakodowanych kwantowo danych przy użyciu splątanych fizycznych kubitów.

Zjawisko splątania sprawia, że jedna z cząstek będzie podlegała zmianom wynikającym z wpływu na drugą z pary – bez względu na to, jak bardzo będą one od siebie oddalone. I choć kubity logiczne wykazują wyższą odporność na błędy, to zarazem stwarzają dodatkowe wyzwania dotyczące teleportacji informacji z użyciem splątania kwantowego.

Naukowcy związani z Quantinuum przeprowadzili eksperymenty, dzięki którym wykazali możliwość teleportacji kubitu logicznego z użyciem metod odpornych na błędy

Próbując przełamać impas w tym zakresie, członkowie zespołu badawczego przetestowali dwie różne metody. W przypadku pierwszej chodziło o dodawanie operacji do więcej niż jednego kubitu w tym samym czasie. W efekcie teleportacja zachodziła szybciej. Druga z objętych badaniami metod odnosiła się do sterowania granicami kubitów w celu zwiększenia kompatybilności procedur między różnymi architekturami.

Obie zastosowane metody przyniosły zadowalające skutki, ale i w obu przypadkach odnotowane zostały pewne problemy. Wykorzystując dekodowanie w czasie rzeczywistym członkowie zespołu badawczego byli w stanie dokonać korekcji błędów w czterech punktach procesu teleportacji.

Ostatecznie autorzy ogłosili, iż wykazali, że możliwa jest teleportacja kubitu logicznego z użyciem metod odpornych na błędy. Poczynione postępy powinny mieć przełożenie między innymi na rozwój komputerów kwantowych. Takowe zapewniają obietnicę wykonywania wyjątkowo szybkich i zaawansowanych obliczeń.