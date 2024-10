Ta liczba ma w sobie coś niezwykłego. Dlaczego 13 532 385 396 179 jest uznawana za wyjątkową?

Wbrew pozorom wcale nie chodzi o ciąg rodem z serialu Zagubieni. Liczba w postaci: trzynaście bilionów, pięćset trzydzieści dwa miliardy, trzysta osiemdziesiąt pięć milionów, trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy, sto siedemdziesiąt dziewięć jest istotna, ponieważ podważa problem dotyczący podstawowych elementów składowych liczb.

Czytaj też: Naukowcy rozwiążą jedną z największych zagadek świata matematyki. Zarobią na tym fortunę

Autorem doniesień w tej sprawie jest Tony Padilla z Uniwersytetu w Nottingham. Jak wyjaśnił w 2017 rokun na zamieszczonym filmie, podając za przykład liczbę 60, jego celem jest dokonanie jej rozkładu na liczby pierwsze. W tym konkretnym przypadku mamy więc dwa do kwadratu razy trzy razy pięć (22 x 3 x 5). Następnie zapisany zostaje ciąg 2235. Kiedy uzyskaną liczbę poddamy ponownemu rozkładowi, to kolejna wartość wyniesie 35 149.

Liczba 13 532 385 396 179 zwraca uwagę matematyków ze względu na nietypową zależność, która uwidacznia się przy próbach jej rozkładu na liczby pierwsze

Ta jest liczbą pierwszą. I choć pojawiły się głosy, że na pewnym etapie każdą liczbę może rozłożyć w taki sposób, aby przy którymś z kolei rozkładzie uzyskać liczbę pierwszą, to nie wszyscy są co do tego przekonani. Na przykład z 20 uzyskamy za pierwszym razem 225, następnie 3252, a jeszcze później: 223271. Potrzeba będzie wielu kolejnych prób, aby dopiąć swego.

W tym momencie do akcji wkracza tytułowa 13 532 385 396 179. Przy jej rozkładzie zapiszemy 13 x 532 x 3853 x 96179. Czy coś nietypowego rzuca wam się w oczy? Jeśli nie, to zwróćcie uwagę na fakt, iż cyfry tworzące tę liczbę oraz jej rozkład na liczby pierwsze wyglądają identycznie. W obu przypadkach ciąg wyniesie 13532385396179, gdy pominiemy działania matematyczne.

Dodajmy do tego zakład wymyślony przez matematyka Johna Hortona Conwaya. Był on przekonany, że każdą liczbę można rozpisać tak, aby za którymś razem naszym oczom ukazała się liczba pierwsza. Niestety, Conwaya nie ma już wśród nas, ale możemy sobie wyobrazić potencjalne zdziwienie, jakiego doświadczył na wieść o tym, że jego zagadkę rozwikłał człowiek, który rzekomo nawet niespecjalnie przepada za matematyką.

Czytaj też: Przełom w fizyce jądrowej. Naukowcy odkrywają trzy nieznane izotopy

Tą osobą był James Davies. To właśnie on zauważył, że nie da się przeprowadzić rozkładu 13 532 385 396 179 w taki sposób, aby dojść do liczby pierwszej. W tym przypadku występuje bowiem swego rodzaju pętla, za sprawą której rozkład prowadzi do uzyskania tego samego ciągu cyfr. Conway był wyjątkowo pewny swego: do tego stopnia, że osobie, której uda się podważyć jego twierdzenia, chciał zaoferować nagrodę pieniężną. A jeśli nadal nie rozumiecie, o co w ogóle chodzi, to być może zmieni to autor filmu zamieszczonego na kanale Numberphile. Jak widać, nawet w matematyce mogą istnieć reguły, które da się podważyć.