Na koniec wszechświata i… jeszcze dalej? Z tymi rakietami podróże kosmiczne będą pestką

Stworzyli rewolucyjne rakiety napędzane metalem. Eksploracja kosmosu może stać się łatwiejsza

Marzenie o międzygwiezdnych podróżach, często kojarzone z dziełami science-fiction, powoli staje się rzeczywistością, a to dzięki przełomowym osiągnięciom w dziedzinie technologii napędowej. Naukowcy z University of Southampton są na czele tych prac, rozwijając nowatorski napęd rakietowy zasilany metalem, który może fundamentalnie zmienić sposób eksploracji kosmosu. Wszystko dzięki zrobieniu paliwa z metalu i tym samym uwolnieniu się od drogich paliw pokroju ksenonu czy kryptonu. Mowa nie o byle poprawie możliwości eksploracyjnych, bo w praktyce ta innowacyjna technologia ma zapewnić statkom kosmicznym realizację misji przez nieosiągalny do tej pory czas i to bez potrzeby powrotu na Ziemię w celu uzupełnienia paliwa.

Czytaj też: Ewakuacja astronautów NASA z kolejnymi problemami. Rakieta doświadczyła anomalii orbitalnej

Paliwo wodorowe jest wykorzystywane m.in. w rakietach

Nowy system napędowy opiera się na prostym, ale rewolucyjnym pomyśle, czyli wykorzystaniu metali pokroju żelaza, miedzy czy aluminium w roli paliwa. Mowa więc o surowcach, których jest pełno zarówno na Ziemi, jak i w kosmosie. Takie nowe silniki mogą pozwolić statkom kosmicznym na lądowanie na ciałach niebieskich (asteroidach, księżycach, a nawet planetach), aby następnie załoga zbierała z nich zasoby i wykorzystała w formie paliwa właśnie. Takie podejście całkowicie wyeliminowałoby konieczność realizowania misji uzupełniających z Ziemi i otworzyłaby drzwi do eksploracji kosmosu na niespotykaną dotąd skalę… o ile badacze rozwiążą też problem związany z żywnością oraz potrzebą napraw i konserwacji sprzętu.

Musimy jednak przyznać, że rewolucyjność rakiet na metal jest ogromna, bo przecież jednym z głównych ograniczeń obecnych misji kosmicznych jest właśnie ograniczona ilość paliwa, jaką statki kosmiczne mogą zabrać, ruszając w lot. Zwłaszcza że samo ich wyniesienie w przestrzeń kosmiczną wymaga ogromnych ilości energii i zasobów. Dlatego też teoretycznie takie silniki mogą utorować drogę ku autonomicznym i samowystarczalnym statkom kosmicznym bez obecności żadnej załogi na pokładzie, które moglibyśmy wysyłać na nieskończone podróże kosmiczne.

Czytaj też: Rewolucyjny system obrony przeciwrakietowej USA: Nowa era morskiej dominacji

Wizja tego typu eksploracji kosmosu jest jednak nadal odległa, bo aktualnie specjaliści pracują nad systemem napędowym o nazwie Super Magdrive, który wykorzysta właśnie pomysł na rakiety zasilane metalami. Co ważne, już teraz naukowcy mogą liczyć na wsparcie ze strony środowiska naukowego i władz, więc są spore szanse, że wkrótce staniemy się świadkami początku nowej ery w podróżach kosmicznych. Ery, w której podróże kosmiczne nie będą ograniczone przez zasoby zabierane z Ziemi, bo zamiast tego będą pozyskiwać je na bieżąco w kosmosie.