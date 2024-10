Windows 11 24H2 ma cztery nowe narzędzia SI. Czy je znasz?

Sztuczna inteligencja w systemie Windows pojawiła się już wcześniej w Paincie, Zdjęciach oraz Windows Studio Effects. Jest ona dostępna przede wszystkim na urządzeniach Copilot+, czyli wyposażonych w NPU. Wycofano głośno reklamowaną funkcję Recall, ponieważ jej mechanizmy prywatności i bezpieczeństwa były dość kontrowersyjne. Teraz aktualizacja 24H2 przynosi kilka praktycznych, zaawansowanych narzędzi korzystających z SI.

Gdzie spotkasz SI w Windows 11 24H2?

Microsoft rozpocznie stopniowe wdrażanie wszystkich nadchodzących funkcji SI już od 1 listopada 2024 r. Nie dla każdego będą dostępne pierwszego dnia, ponieważ ich wdrożenie będzie obejmowało wybrane regiony. Prędzej czy później aktualizacja obejmie cały świat, a czego się spodziewać?

“Click to Do” czyli “Kliknij, aby wykonać”. Ma na celu pomóc w różnych działaniach. Dodaje nakładkę, umożliwiającą wyświetlanie sugerowanych szybkich akcji na obrazach lub tekście. Na przykład szukanie pomocy w wyszukiwaniu wizualnym z Bing, rozmycie tła lub wymazywanie obiektów w Zdjęciach, usuwanie tła w Paincie i wiele innych. Pomaga także w działaniach związanych z tekstem, jak przepisywanie, podsumowywanie lub wyjaśnianie tekstu w wierszu, otwieranie w edytorze tekstu, wysyłanie wiadomości e-mail (z rozpoznanym adresem e-mail), wyszukiwania w sieci i otwieranie stron internetowych.

Druga funkcja to “super rozdzielczość w zdjęciach”. Pozwala ulepszać zdjęcia o niższej rozdzielczości oraz starsze zdjęcia, aby uzyskać obrazy wysokiej jakości bez efektów rozmazania lub rozpikselowania. Za pomocą suwaka możesz zwiększyć rozdzielczość obrazu do 8 razy w stosunku do oryginalnej rozdzielczości. Cała operacja zajmuje kilka-kilkanaście sekund.

Trzecią nowością jest ulepszone wyszukiwanie w systemie. Możesz korzystać z tej funkcji, używając naturalnego języka. Na przykład, jeśli w zeszłym roku byłeś w podróży i szukasz zdjęć związanych z podróżą koleją, możesz wyszukać “kolej”, “pociąg” i powiązane słowa kluczowe, a sztuczna inteligencja systemu Windows 11 wyświetli je w Eksploratorze plików. To wygodne i praktyczne, zwłaszcza jeśli masz większe ilości zdjęć na dysku.

Kolejna opcja również związana jest z grafiką – to wymazywanie i wypełnianie generatywne w programie Paint. Pozwala edytować i zmieniać obrazy z większą precyzją i swobodą twórczą. Używając regulowanego pędzla, możesz usuwać niechciane lub rozpraszające elementy ze swojego obrazu lub dodawać nowe dokładnie tam, gdzie chcesz.

W systemie Windows 11 24H2 firma Microsoft podzieliła swoją bazę użytkowników na dwie części: użytkowników komputerów Copilot+ i zwykłych użytkowników. Wszystkie funkcje SI są zarezerwowane dla użytkowników komputerów Copilot+, podczas gdy rutynowe ulepszenia systemu operacyjnego i funkcje są dostępne dla wszystkich.

Żadna z tych funkcji SI nie będzie działać idealnie na normalnym komputerze, ponieważ nie ma on NPU. Więc jeśli interesuje Cię pełne wykorzystanie tych funkcji, musisz kupić komputer Copilot+.