Home Tech Kolejny miesiąc, kolejna edycja przeglądarki Firefox

Kolejny miesiąc, kolejna edycja przeglądarki Firefox

Jeśli korzystasz z przeglądarki Firefox, początek października to doskonały czas na to, aby zaktualizować ją do najnowszej wersji. Mozilla opublikowała stabilną edycję z numerem 131.0 i znajduje się w niej kilka istotnych zmian. Część z nich została wprowadzona na prośby samych użytkowników. A co konkretnie się zmienia?