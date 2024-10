Czy tak powstają najsilniejsze pola elektromagnetyczne znane nauce? Oto nowe, istotne informacje

O swoich dokonaniach autorzy piszą na łamach Physical Review C. Według nich do powstawania wspomnianych pól prowadzą kolizje dużych jąder atomowych z wysoką prędkością. I choć powstałe w ten sposób pola nie występują zbyt długo, to okazują się wyjątkowo silne. Toruje do drogę do badania zachowań i zjawisk, które w innych okolicznościach pozostawałyby poza zasięgiem fizyków.

Japończycy mówią o korzyściach odnoszących się między innymi do badań polegających na lepszym rozumieniu zachowania materii w silnych polach elektromagnetycznych wytwarzanych przez wyjątkowo zaawansowane lasery. Z ostatnich badań jasno wynika, że zderzenia ciężkich jonów mogą odegrać kluczową rolę w eksploracji fizyki silnego pola, co przyniesie szereg implikacji dla całej dziedziny.

Z założeń modelu standardowego wynika, że warunki związane z kolizjami ciężkich jonów mogą prowadzić do powstawania plazmy kwarkowo-gluonowej na bazie zwykłej materii. Dzieje się tak przy wysokiej temperaturze i ciśnieniu, dzięki czemu kwarki oraz gluony mogą poruszać się w swobodny sposób. Normalnie nie miałoby to miejsca ze względu na ograniczenia zapewniane przez protony i neutrony.

Naukowcy powiązani z japońskim RIKEN stwierdzili, że rekordowo silne pola elektromagnetyczne powstają za sprawą kolizji dużych jąder atomowych z wysoką prędkością

W świetle najnowszych ustaleń możemy stwierdzić, że plazma generowana za sprawą zderzeń ciężkich jonów na pośrednich poziomach energii może wytwarzać rekordowo silne pola elektryczne i magnetyczne. Takowe mogły występować we wczesnym wszechświecie, podczas gdy obecnie są spotykane na przykład w gwiazdach neutronowych czy eksplozjach w formie supernowych.

Z tego względu naśladowanie podobnych warunków i zrozumienie, w jakich okolicznościach występują, jest dla fizyków wyjątkowo istotne. Jak podsumowują autorzy wspomnianej publikacji, odpowiednio silne i długotrwałe pola magnetyczne mogą być wytwarzane w zderzeniach ciężkich jonów o średniej energii. Teraz naukowcy będą zgłębiali tę teorię w nadziei na dalsze postępy.