Długość życia neutronów podzieliła naukowców. Uzyskane wyniki wskazują na istnienie nieznanego stanu

Problem został spotęgowany przez sprzeczne wyniki pomiarów poświęconych długości życia wolnych neutronów. Według badaczy zidentyfikowane odmienności wynikały między innymi z tego, czy objęte eksperymentami neutrony występowały w wiązce czy też zostawały zamknięte za pośrednictwem pól magnetycznych. Przedstawiciele Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu również zainteresowali się tematem i zaproponowali potencjalne wyjaśnienie.

Ich zdaniem neutrony mogą wykazywać stany wzbudzone, które do tej pory pozostawały nieznane nauce. To właśnie za ich sprawą takie neutrony miałyby mieć więcej energii i istnieć dłużej. Mając tego świadomość naukowcy będą chcieli przeprowadzić kolejne eksperymenty. Rezultaty tych dotychczasowych zaprezentowali natomiast w publikacji zamieszczonej na łamach Physical Review D.

Benjamin Koch, jeden z autorów nowych badań, zauważa, że rozbieżności w wynikach pomiarów dzieliły naukowe środowisko od trzydziestu lat. Jak dodaje, zwykle na potrzeby prowadzonych eksperymentów wykorzystywany jest reaktor jądrowy stanowiący źródło neutronów. Wolne neutrony powstają podczas rozpadu radioaktywnego w takim urządzeniu, a następnie trafiają do wiązki neutronów. Tam podlegają pomiarom.

Zagadka dotycząca długości życia neutronów skłoniła naukowców do rozważań na temat istnienia hipotetycznych stanów wzbudzonych o wyższej energii

Do określenia średniej długości życia neutronu wykorzystuje się proste obliczenie polegające na porównaniu, ile neutronów jest obecnych na początku wiązki i ile jest ich na końcu. Alternatywne podejście wykorzystuje pola magnetyczne w formie pułapki na neutrony. Stosując te metody naukowcy stwierdzili, że w przypadku wiązki czas życia neutronów jest o około osiem sekund dłuższy niż w zamknięciu magnetycznym. To zdecydowanie zauważalna różnica, którą trudno było wyjaśnić.

Według badaczy z Wiednia kluczem do zrozumienia tej rozbieżności są stany wzbudzone neutronów. To właśnie one miałyby prowadzić do zmiennego czasu ich życia. I choć podobna zależność jest znana w odniesieniu do atomów, to neutrony stanowią zdecydowanie większe wyzwanie dla fizyków. Ci biorą jednak pod uwagę scenariusz, w którym takie stany o wyższej energii zapewniają neutronom dłuższe życie.

Zdaniem autorów wolne neutrony powstałe za pośrednictwem rozpadu w reaktorze miałyby początkowo znajdować się w mieszaninie różnych stanów. Tym sposobem część pozostawałaby w stanie podstawowym, podczas gdy inne – we wzbudzonym. Z czasem te drugie miałyby przechodzić do stanu podstawowego. Jak podsumowuje drugi z autorów, Benjamin Koch, czas istnienia stanu wzbudzonego musi być krótszy niż 300 sekund, a jednocześnie dłuższy niż 5 milisekund, aby dało się wyjaśnić zarejestrowany fenomen.