Nie chcesz się dzielić? Empik Go ma coś specjalnie dla Ciebie

Plan Go Smart jest propozycją dla tych, którzy kochają literaturę i treści audio, ale nie chcą dzielić się dostępem z innymi. Za cenę 39,99 zł na 30 dni użytkownicy otrzymują możliwość nieograniczonego korzystania z bogatej oferty Empik Go, przy czym subskrypcja obejmuje dostęp na jednym urządzeniu oraz na wybranych czytnikach Kindle. To oferta skrojona na miarę dla tych, którzy wolą mieć całą bibliotekę na wyłączność, bez potrzeby dzielenia jej z rodziną czy przyjaciółmi.

Rozbudowana biblioteka i wsparcie dla wielu urządzeń

Dzięki nowemu planowi Go Smart, Empik Go oferuje teraz trzy różnorodne opcje abonamentowe. Dla użytkowników z mniejszą ilością wolnego czasu dostępny jest plan Go Standard, który za 24,99 zł miesięcznie pozwala na zapoznanie się z trzema tytułami oraz daje nieograniczony dostęp do podcastów i nagrań ASMR. Z kolei Go Max to opcja dla rodzin – za 49,99 zł miesięcznie można korzystać z pełnej biblioteki na dwóch urządzeniach i dodatkowo na czytniku Kindle.

Analizy przeprowadzone przez Empik wskazują, że znaczna większość użytkowników korzysta z Empik Go na jednym urządzeniu. To właśnie do nich skierowany jest nowy plan Go Smart – nielimitowana oferta dla tych, którzy cenią sobie wygodę korzystania z jednego urządzenia, ale chcą mieć dostęp do pełnego katalogu bez żadnych ograniczeń.

Empik Go obejmuje już ponad 200 tysięcy audiobooków, e-booków i podcastów. Aplikacja jest dostępna na systemy Android i iOS, jak również na czytniki PocketBook, inkBOOK, a nawet na niektóre modele Kindle. Wsparcie dla takich systemów jak Chromecast, CarPlay czy Android Auto sprawia, że korzystanie z Empik Go jest możliwe niemal wszędzie, w każdych warunkach.