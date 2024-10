Office 2024 bez subskrypcji. Raz płacisz i Twój na zawsze

Minęły trzy lata, odkąd Microsoft wydał wersję 2021 swojego pakietu aplikacji Office, ale wiadomo było, że na tym nie koniec. Model subskrypcyjny otrzymywał cały cas poprawki i aktualizacje, a ponieważ nie każdego interesuje używanie w ten sposób, musiał także pojawić się nowy instalacyjny bez konieczności ciągłego płacenia, ale mający na pokładzie wszystkie nowości. I właśnie ten moment nadszedł.

Microsoft Office 2024 – ceny oraz możliwości

Jakie zalety ma wersja instalacyjna Office 2024? Przede wszystkim brak konieczności połączenia z internetem w celu korzystania z oprogramowania. Są dwie dostępne edycje. Office Home 2024 kosztuje 149,99 USD i obejmuje aplikacje Word, Excel, PowerPoint oraz OneNote z licencją na jeden komputer PC lub Mac. Druga edycja to Office Home & Business 2024. Ta kosztuje 249,99 USD i zawiera wszystko, co Office Home 2024 plus Outlook i prawa do korzystania z aplikacji w celach komercyjnych. Obie edycje można kupić u sprzedawców detalicznych na całym świecie i za pośrednictwem witryny Microsoft.com od 1 października 2024 roku.

Największą zaletą obu pakietów Office 2024 jest to, że płacisz raz i używasz go praktycznie “do końca świata”. Wszystkie dołączone aplikacje Microsoft zostały zaktualizowane do najnowszych funkcji do wydania, ale nie będą otrzymywać dalszych aktualizacji. Aby być na bieżąco z rozwijającymi się funkcjami, będziesz potrzebować subskrypcji Microsoft 365.

W każdym przypadku niezbędne będzie posiadanie konta Microsoft, aby podczas instalacji zweryfikować licencję za Office 2024. Dodam, że nowy pakiet przeznaczony jest zarówno na Windows 10, jak i Windows 11 oraz dla trzech najnowszych wersji systemu macOS. Wszystkie wchodzące w jego skład aplikacje zostały zoptymalizowane, dzięki czemu mają działać szybciej. Ponadto pojawiają się pewne usprawnienia, jak podrasowane wyszukiwanie w programie Outlook czy nowe funkcje w Excelu, które pomogą Ci łatwiej używać tekstu i tablic w arkuszach kalkulacyjnych.