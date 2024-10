Home Nauka Ogniwa słoneczne w technologii HBC z nowym rekordem. Chiny potwierdzają dominację

Jeśli jeszcze nie przyzwyczailiście się do nowej rzeczywistości, kreowanej przez chińskich inżynierów, to pora to zmienić. Przedstawiciele firmy LONGi Solar ogłosili ustanowienie nowego rekordu dla ogniw słonecznych z tylnym heterozłączem.