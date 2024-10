Nowy Wear OS 5 trafia na kolejne zegarki. Samsung aktualizuje Galaxy Watch 6 i Watch 6 Classic

Zegarki Galaxy Watch 6 i Watch 6 Classic dostają sporą aktualizację

Samsung zakończył właśnie program beta One UI 6 Watch i rozpoczął wdrażanie stabilnej aktualizacji dla testerów wersji beta korzystających z Galaxy Watch 6 i Galaxy Watch 6 Classic. Nakładka oparta jest na Wear OS 5, przynosząc na zegarki producenta wszystkie nowe funkcje i ulepszenia przygotowane przez obie firmy. Aktualizacja powinna w nadchodzących dniach trafić do większej liczby użytkowników, a wkrótce także na modele z serii Galaxy Watch 5 i Watch 4.

Wiele wprowadzonych przez producenta zmian obejmuje analizę snu – funkcja ta stała się bardziej szczegółowa i rozbudowana, również śledzenie poziomu energii w ciągu dnia będzie przydatnym dodatkiem, zwłaszcza że jest to jedna z nowości obsługiwanych przez Galaxy AI. Kolejną zmianą jest gest podwójnego uszczypnięcia, który pozwala wybrać określone funkcje w systemie operacyjnym. Można też używać tego gestu do przewijania powiadomień, wyłączania alarmów i innych rzeczy. Jeśli możemy z niego skorzystać, to na przycisku dowolnej aplikacji pojawi się ikonka palca.

Dla miłośników gestów uniwersalnych też coś się pojawi. O ile wcześniej konieczne było wybranie opcji lub przycisku na zegarku, aby prawidłowo zainicjować gest, o tyle w nowej wersji oprogramowania zostaną podświetlone niektóre zalecane działania. By szybko dostać się do najważniejszych aplikacji, wystarczy dotknąć dolnej części tarczy zegarka, by zobaczyć, jakie aktywne aplikacje działają w tle. Ponadto ustawienia powiadomień będzie można dostosowywać z poziomu zegarka, bez aplikacji Galaxy Wearable. To spore ułatwienie, bo użytkownicy będą mogli ustawić, które aplikacji wysyłają powiadomienia na telefon i zegarek, bez sięgania po smartfona.

Z takich mniejszych nowości, One UI 6 Watch wprowadzi nową domyślną czcionkę o bardziej stylowym i nowoczesnym wyglądzie, możliwość zapisywania obrazów dołączonych do wiadomości na zegarku, przeprojektowany szybki panel, odświeżone karty powiadomień, czulszy na dotyk Always-On Display oraz opcję dodawanie najczęściej używanych emotikon do ulubionych. Inne warte uwagi zmiany obejmują wyświetlanie wszystkich bieżących działań w jednym miejscu, szybsze przewijanie w poziomie, a także możliwość ograniczania funkcji związanych ze zdrowiem, gdy włączona jest opcja Oszczędzanie baterii.