OnePlus przedstawia OxygenOS 15. Na pokładzie sporo funkcji AI, a otwarte testy ruszą już na dniach

OxygenOS 15 od OnePlus – co zaoferuje?

Android 15 został w końcu wydany, więc czas na to, by poszczególni producenci pokazali zmiany, jakie przygotowali dla swoich smartfonów. OnePlus reklamuje swoją nakładkę jako poważną aktualizację, skupioną na trzech kluczowych obszarach – sztucznej inteligencji, designie i szybkości. OxygenOS 15 przynosi więc odświeżony wygląd, nowoczesny i spójny. Firma postawiła na nowe ikony, zaktualizowane style ekranu blokady i wysoką konfigurowalność tego obszaru. Ekran blokady wygląda więc bardzo podobnie do HyperOS i iOS 18, jednak oferuje wyższy poziom obsługi dostosowywania dzięki różnym widżetom i czcionkom. Na ekranie głównym również będziemy mogli korzystać z konfigurowalnych widżetów. OnePlus dodał nawet „kompleksowe efekty Shimmering” i „Gaussian Blur” w całym systemie, „tworząc naturalne i harmonijne wrażenia wizualne”, cokolwiek to znaczy. Menu Ustawienia, pasek powiadomień i centrum sterowania zostały usprawnione.

Czytaj też: Seria Oppo Find X8 oficjalnie. Na ich globalną premierę nie będziemy musieli długo czekać

Użytkownicy dostaną też udoskonaloną funkcję wielozadaniowości o nazwie OnePlus Canvas, która umożliwia używanie wielu aplikacji w trybie podzielonego ekranu lub okna pływającego. Parallel Processing odpowiada z kolei za poprawę w płynności, która po aktualizacji do OxygenOS 15 ma być widoczna już od razu – czynności takie jak powrót do ekranu głównego i nawigacja po interfejsie będą zauważalnie płynniejsze. OnePlus obiecuje bezproblemowe działanie swojego oprogramowania nawet przy bardzo intensywnym użytkowaniu. Ponadto warto wspomnieć, że wedle zapowiedzi firny, OxygenOS 15 w nadchodzącym modelu OnePlus 13 będzie zajmował o 20% mniej miejsca na dane niż OxygenOS 14 w momencie premiery modelu OnePlus 12.

Czytaj też: Wear OS w końcu z nową przeglądarką. Idealna nie jest, ale i tak to jedno z lepszych rozwiązań

Nie ma co się jednak oszukiwać, OnePlus położył największy nacisk na sztuczną inteligencję, koncentrując się na ulepszeniach tym obszarze. Jedną z nowości jest funkcja AI Detail Boost, która „może przekształcić obrazy o niskiej rozdzielczości lub przycięte w oszałamiające obrazy 4K w ciągu kilku sekund” (zobaczymy, ile w tym prawdy). Kolejnymi udogodnieniami AI są takie funkcjonalności, jak AI Unblur (to usuwania szumów i rozmyć), AI Reflection Eraser (usuwający odbicia szkła ze zdjęć), czy też zestaw funkcji AI Toolbox dostępnych w inteligentnym pasku bocznym, gdzie znajdziemy m.in. AI Reply, opcję pomocą podczas rozmów – rozumie ona prowadzone przez użytkownika konwersacje i generuje kontekstowe odpowiedzi.

Do OxygenOS trafia też świetna funkcja Circle to Search, znacznie ułatwiająca wyszukiwanie. A skoro już przy tym jesteśmy, dostępne będzie również Inteligentne Wyszukiwanie, z którego skorzystamy, gdy będziemy chcieli przeszukać pamięć urządzenia w poszukiwaniu jakiegoś pliku. W tym celu używany będzie Gemini od firmy Google, a OnePlus zapewnia, że nasze ​​dane nie zostaną wykorzystane do trenowania modeli AI. Dodatkowo posiadacze smartfonów producenta dostaną dostęp do AI Notes, służących do transkrypcji i podsumowywania notatek. Jest też opcja łatwego udostępniania plików na iPhone’y dzięki funkcji Share with iPhone. Z dodatkowych ulepszeń pojawią się też te, które przynosi sam Android 15 – Przestrzeń prywatną czy bardziej zaawansowaną ochronę przed kradzieżą, która, nawiasem mówiąc także korzysta z możliwości sztucznej inteligencji.

Czytaj też: Xiaomi skończyły się chyba pomysły. Wyspa aparatów w Xiaomi 15 Ultra będzie wyglądała dziwnie

Pierwsza publiczna wersja beta OxygenOS 15 zostanie udostępniona już 30 października dla modelu OnePlus 12. Stabilne wydanie ma trafić do pierwszych urządzeń pod koniec listopada.