OnePlus ma problemy w Niemczech. Otrzymał zakaz sprzedaży swoich smartfonów

W tym miesiącu Oppo ma zaprezentować flagowca OnePlus 13, którego procesor – Snapdragon 8 Gen 4 – w testach wielordzeniowych okazał się lepszy od A18 od Apple’a. Wstrzymanie sprzedaży na tak dużym rynku, jak Niemcy, z pewnością nie jest informacją pozytywną dla producenta. Ale dlaczego do tego doszło?

Tym razem kością niezgodny jest technologia 5G, a złamanie patentów zarzuca Oppo firma InterDigital. Jest to firma badawczo-rozwojowa skupiająca się na urządzeniach bezprzewodowych, która posiada patenty na kluczowe technologie w nowoczesnych smartfonach, w tym właśnie 5G. OnePlus w rozmowie z serwisem Allround-PC informuje, że:

OnePlus przywiązuje dużą wagę do praw własności intelektualnej i uczciwego dostępu do standardowych patentów, co jest niezbędne do napędzania innowacji w branży. Będziemy kontynuować negocjacje z InterDigital i chcemy rozwiązać tę sprawę polubownie. Tymczasem nasze zaangażowanie w Europie pozostaje niezmienne i będziemy nadal dostarczać naszym użytkownikom doskonałe produkty i usługi