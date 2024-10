Oppo będzie produkować akcesoria MagSafe także dla iPhone’ów, gdyż dlaczego nie?

Powerbank i ładowarka bezprzewodowa

Apple udało się spopularyzować nie tylko ładowanie bezprzewodowe, ale także pomysł na standard MagSafe. Umieszczony w smartfonie magnetyczny pierścień MagSafe zapewniał prawidłowe pozycjonowanie ładowarki, dzięki czemu transfer energii mógł przebiegać szybciej i bez zakłóceń. W ten sam sposób można było połączyć smartfon z uchwytem lub akcesoria do smartfonu – lista dostępnych akcesoriów jest na dziś ogromna.

Ziarno padło na podatny grunt i magnetyczne akcesoria zaczęły się pojawiać nie tylko dla sprzętu Apple’a. Połączenie magnetyczne MagSafe stało się także częścią standardu ładowania bezprzewodowego Qi2, choć ograniczenia patentowe nie pozwalają na umieszczenie pierścienia magnetycznego w innych smartfonach niż iPhone’y – rozwiązaniem okazały się odpowiednie etui.

OPPO Find X7

Na powyższym nagraniu udostępnionym w serwisie Weibo można zobaczyć kilka takich akcesoriów przygotowanych przez Oppo dla nadchodzącego Find X8 – magnetyczny powerbank 5000 mAh i magnetyczną ładowarkę o mocy 50 W. Z takiej mocy skorzystają oczywiście tylko urządzenia Oppo, lecz peryferia dzięki zgodności ze standardem Qi2 mogą ładować także smartfony zgodne z tym standardem, z mocą do 15 W, a co więcej, widać, że peryferia działają także z wyposażonymi w MagSafe iPhone’ami. Co prawda najnowsze iPhone’y 16 z oryginalnego MagSafe mogą korzystać z wydajnością 25 W, a tu będzie to zapewne maksymalnie 15 W, lecz zwłaszcza posiadacze starszych smartfonów z logiem jabłka mogą być zainteresowani zakupem.