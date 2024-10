Nowości Panasonica spod znaku Lumix – aparat, obiektyw, firmware

Panasonic Lumix S5D – aparat z zewnętrznym AF

Lumix S5D to aparat oparty o model S5, lecz wyposażony w możliwość współpracy z zewnętrznym systemem AF od DJI. Aby z niego skorzystać, aparat należy sparować z modułem DJI LiDAR Range Finder i z gimbalem DJI RS 3 Pro – w tej konfiguracji informacje o pomiarze odległości są przekazywane przez USB do korpusu aparatu, który bez użycia zewnętrznych systemów ogniskuje się w zadanym miejscu. Użyty przez DJI LiDAR ma 43200 punktów pomiarowych i działa do 14 metrów odległości – dzięki użyciu aktywnego oświetlenia nie są tu przeszkodą kiepskie warunki oświetleniowe, wpływające na działanie klasycznych układów detekcji kontrastu lub fazy.

Wewnątrz Lumixa S5D nie zaszły większe zmiany – znajdziemy tam dobrze znaną matrycę pełnoklatkową 24 Mpix o wysokiej czułości z trybem Dual Native ISO (640/4000) i dynamice sięgającej nawet 14 EV, dzięki użyciu renomowanej technologii kolorystycznej znanej z serii kamer kinowych Panasonic VariCam oraz zgodności z V-Log / V-Gamut. Aparat ma podwójną stabilizację obrazu – pięcioosiowy układ IBIS o skuteczności do 5 EV w połączeniu z OIS z obiektywu oferuje do 6,5 EV stabilizacji.

Lumix S5D został stworzony z myślą o zastosowaniach wideo: ma 10-bitowe nagrywanie wewnętrzne 4K 60p / 50p 4:2:0 oraz 4K 30p / 25p 4:2:2., z limitem do 30 minut. Obsługuje również 10-bitowe wyjście HDMI 4K 60p / 50p 4:2:2. W przypadku wewnętrznego nagrywania 4K 30p / 25p 4:2:0 8-bit nie ma ograniczenia czasowego.

Poza standardowym nagrywaniem w formacie C4K Lumix S5D umożliwia przesyłanie przez HDMI danych RAW z aparatu w rozdzielczości 5,9K (5888 × 3312) 29.97p/25p, 4,1K (4128 × 2176) 59.94p/50p oraz anamorficznego 3,5K (3536 × 2656)/50p – do zewnętrznego rekordera z monitorem ATOMOS NINJA V.

Obiektyw Lumix S 18-40 mm f/4.5-6.3

Podczas testów Lumixa S9 narzekałem na brak odpowiednio niewielkiej optyki, pasującej do tak małego aparatu. Odpowiedzią na to jest dzisiejsza nowość, obiektyw Lumix S 18-40 mm f/4.5-6.3. Waży zaledwie 155 g, ma średnicę tubusa 67,9 mm i długość (po złożeniu) 40,9 mm. W chwili, gdy to piszę, nie wiadomo jeszcze nic o konstrukcji wewnętrznej. Zgodnie z informacjami Panasonica, nowe szkło jest odporne na kurz, zachlapania i mróz, a przednia soczewka wyposażona została w hydro- i oleofobową powłokę fluorową.

Zakres ogniskowych dopasowany został do potrzeb zarówno codziennej fotografii, jak i vlogowania – cieszy szczególnie rozpoczęcie zakresu od ultraszerokiego kąta, czyli od 18 mm. Mniej cieszy, że Panasonic idzie drogą Canona i szkło jest bardzo ciemne, co znakomicie utrudni fotografowanie w gorszych warunkach oświetleniowych. W chwili, gdy to piszę, nie wiadomo też nic o szczegółach dotyczących konstrukcji wewnętrznej.

Aktualizacje oprogramowania

Premiera nowego korpusu i obiektywu stała się okazją do aktualizacji firmware aparatów. Zamieszczam poniżej oficjalne listy zmian:

Lumix S9 – wersja oprogramowania 1.1

Dodano menu limitu czasu nagrywania z nową opcją nagrywania bez ograniczenia czasowego.

Dodano funkcję wyświetlania wielu znaczników kadru, która pozwala teraz na wyświetlenie do trzech znaczników kadru jednocześnie. Umożliwia to twórcom jeszcze większą wszechstronność w kadrowaniu dla różnych proporcji obrazu lub planowaniu ujęć o różnych kompozycjach. Jeszcze bardziej zwiększa to niezrównaną wygodę tworzenia w trybie Open Gate.

Precyzyjny hybrydowy system AF z detekcją fazy został jeszcze bardziej udoskonalony dzięki poprawionej detekcji obiektów. Dodano nową opcję wykrywania samolotów i pociągów, a także specyficznych części samochodów i motocykli.

Kompatybilność z aplikacją LUMIX Lab na smartfony została rozszerzona i obejmuje teraz zdalne fotografowanie, zdalne sterowanie migawką oraz możliwość przesyłania obrazów wybranych na aparacie.

Poprawiono stabilność działania.

Lumix S5II – wersja oprogramowania 3.1 oraz Lumix S5IIX – wersja oprogramowania 2.1

LEICA Monochrome jest teraz dostępna jako styl fotografii, oferując mocną i dynamiczną opcję monochromatycznego fotografowania.

Obsługiwana jest teraz kompatybilność z aplikacją LUMIX Lab na smartfony.

Najnowszy adapter mikrofonowy Panasonic XLR, DMW-XLR2, jest teraz wspierany.

Dostępna jest opcja częstotliwości Wi-Fi 5 GHz, która została dodana do istniejącej opcji 2,4 GHz.

Funkcja Real Time LUT może być teraz przypisana do przycisku Fn, umożliwiając twórcom łatwe korzystanie z popularnych, klasycznych lub niestandardowych stylów kolorystycznych bezpośrednio w aparacie.

Poprawiono stabilność działania.

Lumix G9II – wersja oprogramowania 2.2