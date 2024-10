Plush znów zaskakuje. Łączy siły z Łatwogangiem i wprowadza “Łatwofertę”

Plush startuje z nową współpracą i nową ofertą

Jeśli nie kojarzycie, to Łatwogang jest jednym z dość interesujących twórców internetowych. Działa głównie na TikToku, gdzie obserwuje go 2 mln osób oraz Instagramie, gdzie zdobył już 715 tys. obserwujących. To właśnie zdjęcie jego stopy pobiło rekord “lajków” pod zdjęciem na polskim Instagramie (ponad 1 280 000 polubień), choć jego wyczynów jest oczywiście znacznie więcej. Teraz natomiast Plush nawiązał z nim współpracę, czego pierwszym efektem jest nowa oferta o nazwie “Łatwoferta”, w której na start pojawia się coś zupełnie nowego – Abonament… na pół!

Już sama nazwa wiele wyjaśnia, ale warto zagłębić się w szczegóły, bo cała koncepcja jest naprawdę zaskakująca. Wybierając w Plushu abonament M, który normalnie kosztuje 40 złotych miesięcznie, możemy zaprosić bliską osobę, by korzystała z niego z nami. W ten sposób możemy razem korzystać ze wszystkich udogodnień, jakie niesie oferta, a każdy z użytkowników dostaje po 80 GB danych na głowę, płacąc tylko 20 złotych miesięcznie.

W Łatwofercie dostępne są dwa abonamenty – S i M. W ramach każdego z nich dostajemy atrakcyjną paczkę gigabajtów, która powiększa się, im dłużej jesteśmy w Plushu. Do tego dostajemy też rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, a za przeniesienie numeru do Plusha dodatkowe 3 miesiące za 0 złotych. Warto jednak pamiętać, że po roku opłata za abonament wzrasta, na szczęście tylko o 5 złotych. Samą umowę podpisujemy na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia, więc nie jesteśmy związani żadnymi długoletnimi zobowiązaniami.

Nowa oferta to tylko początek, dlatego powinniśmy się spodziewać, że już wkrótce Plush przyniesie nam kolejne niespodzianki wymyślone wspólnie z Łatwogangiem. By być na bieżąco możecie zaglądać na Instagrama i nowe konto na TikToku Plusha.