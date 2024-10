Polskie przedsiębiorczynie — z jakimi wyzwaniami mierzą się w 2024 roku?

Polskie bizneswoman prowadzą głównie firmy usługowe i jest im coraz trudniej

Prowadzenie firmy samo w sobie jest nie lada wyzwaniem, a z czasem przepisy jeszcze bardziej to utrudniają. Pokazują to dane uzyskane w badaniu przeprowadzonym przez Fundację WłączeniPlus na potrzeby konkursu Sukces Pisany Szminką. Ponad dwie trzecie respondentek oceniło, że prowadzenie firmy jest obecnie trudniejsze, niż było 4 lata temu. Jedynie 17 proc. nie zauważa zmiany w tym zakresie, a w opinii tylko 13 proc. respondentek zarządzanie własnym biznesem jest łatwiejsze.

Wśród głównych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej ankietowane wymieniają przede wszystkim skomplikowane przepisy prawno-podatkowe. Aż 70% respondentek postrzega je jako dużą blokadę w zarządzaniu swoim biznesem. Pomimo trudności, 40% badanych dostrzega szanse na rozwój swojej firmy, podczas gdy 17% nie widzi obecnie żadnych możliwości w tym zakresie. W badaniu przedsiębiorczynie wskazują też potencjalne rozwiązania problemów i wsparcie, jakiego oczekują, by poprawić sytuację. Wśród wymienionych propozycji znalazły się przede wszystkim długofalowe rozwiązania obniżające koszty prowadzenia działalności, takie jak niższe składki ZUS. Dofinansowanie na start, choć niezwykle istotne, nie jest postrzegane jako kluczowe rozwiązanie.

Przedsiębiorczynie dominują głównie w branży usługowej – udział własności kobiet w tym sektorze oscyluje w granicach od 50 do nawet 70 proc. Jednocześnie jednak polskie bizneswoman są otwarte na nowe wyzwania, na co wskazuje fakt, że ponad 25 proc. respondentek myśli o rozszerzeniu działalności o kolejną branżę, a co dziesiąta chciałaby zmienić branżę, w której działa jej firma – 6 proc. na taką, w której ma już doświadczenie, a 4 proc. na zupełnie nową. Co ciekawe, co szósta przedsiębiorczyni planuje rozwijać swoją firmę na rynku międzynarodowym.

Dane z raportu „Polki i przedsiębiorczość 2024: perspektywy i rozwój” doskonale pokazują, że przedsiębiorczość kobiet w Polsce napotyka na bariery, związane z niestabilnym i złożonym otoczeniem prawno-podatkowym. Zamiast dofinansowania na start, kobiety prowadzące firmy, potrzebują przede wszystkim długofalowego wsparcia w obniżaniu kosztów prowadzenia działalności, takich jak składki ZUS. To sygnał dla decydentów, że realna pomoc nie polega tylko na wsparciu na starcie, ale na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi w dłuższym okresie. Misją Fundacji WłączeniPlus jest szeroko pojęte wsparcie rozwoju przedsiębiorczości kobiet w Polsce, a konkursu Sukces Pisany Szminką – nagłaśnianie ich lokalnych i ogólnoświatowych sukcesów – komentuje Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką, prezeska Fundacji Włączeni Plus.

W obliczu tych wyzwań, inicjatywy takie jak konkurs Sukces Pisany Szminką, organizowany przez Fundację Włączeni Plus, nabierają szczególnego znaczenia. Teraz ruszyła XVI edycja tego największego i najstarszego konkursu nagradzającego polskie przedsiębiorczynie, aktywistki, działaczki społeczne, edukatorki, a także liderki i liderów oraz organizacje, które odważnie kształtują przyszłość, walcząc o równość, różnorodność i włączenie. W tym roku konkursowi towarzyszy raport „Polki i przedsiębiorczość 2024”, który rzuca światło na perspektywy i wyzwania stojące przed kobietami w biznesie.

Laureatki i laureaci poprzednich jego edycji zyskali nie tylko rozgłos, ale przede wszystkim możliwości ogólnopolskiego i międzynarodowego rozwoju, nawiązując wartościowe kontakty czy pozyskując inwestorów. Zwycięzcy mają szansę na posadzenie drzewa w Alei Ludzi Zmieniających Świat w ogrodach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w ramach konkursowej statuetki, co symbolicznie pozostawia po sobie jeszcze trwalszy ślad.