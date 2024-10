Pomiary laserowe bez tajemnic. Wreszcie udało się rozwikłać kluczową zagadkę

I to nie byle jakich, bo szczególnie do tej pory wymagających: trwających bardzo krótko i cechujących się wysoką mocą. Fizycy z Indii, będący przedstawicielami Tata Institute of Fundamental Research, zaprezentowali zgromadzone w toku eksperymentów informacje na łamach Optica.

Czytaj też: Fizycy stworzyli jednowymiarowy gaz. To, jak tego dokonali jest nawet bardziej niesamowite

Impulsy laserowe mogą przenosić wiele energii, jednocześnie trwając tak krótko, że trudno zmierzyć ten okres gołym okiem. Dużym problemem były do tej pory zniekształcenia czasu, których doświadcza krótki impuls w czasie przechodzenia przez medium. Wraz ze wzrostem mocy zwiększają się owe zniekształcenia, co dodatkowo utrudniało badaczom działania.

Komplikacji było więcej, choćby w postaci różnych profili czasowych impulsu w poszczególnych punktach w obrębie wiązki laserowej. Im jest ona dłuższa, bądź pokonuje większą odległość w medium, tym bardziej takie zniekształcenia rzutują na impuls. Stwarza to pole do pomyłek, a jakby tego było mało, przy szczególnie wysokich mocach szczytowych naukowcy muszą określić czas trwania w różnych punktach w całym zakresie przestrzennym wiązki.

Nowa metoda, opracowana przez naukowców z Indii, odnosi się do pomiarów dotyczących wiązek laserowych o dużej mocy i krótkim czasie trwania

Badacze z Indii mieli więc twardy orzech do zgryzienia, gdy mierzyli się z tytułowym problemem. Kluczem do sukcesu, jak wyjaśniają, było wdrożenie instrumentu do pomiaru profili czasowych w punktach przestrzennych ultrakrótkiej wiązki laserowej. Pomogła technika w postaci interferometrii widmowej, a pomocy w tym zakresie udzielili przedstawiciele szwedzkiego Uniwersytetu Umea.

Czytaj też: Fizykom udało się wzbudzić laserem jądro atomowe. To osiągnięcie zrewolucjonizuje naszą wiedzę

Poczynione postępy były w zasadzie konieczne w kontekście rozwoju technologii laserowych, jaki nastąpił w ostatnich latach i który będzie dalej postępował. Obejmuje to wzrost mocy szczytowych laserów, przez który stałe elementy optyczne “wymiękają”. Po prostu rozpadają się w wyniku jonizacji, dlatego trzeba nowego podejścia. Opracowane przez indyjskich naukowców powinno sprawdzić się w tej roli idealnie.