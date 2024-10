Jak M4, to w MacBook Pro. Procesor w testach wypada lepiej niż w tabletach

W sieci pojawia się coraz więcej wyników benchmarków dotyczących MacBooka Pro M4, a rezultaty wielu z nich mogą być zaskoczeniem. Przykładem test Geekbench 6 Metal. Jest to sprawdzenie, jak układ wypada w wymagających testach syntetycznych. Najnowsze rezultaty pokazują nam, że GPU M4 MacBooka Pro wykazuje wynik o 7% wyższy niż M4 iPad Pro, a także 15% lepszy niż w modelach z układem M3.

Dlaczego M4 ma odmienne wyniki?

W przypadku M3 lepszy wynik nie dziwi – to już wcześniejsza generacja, wprowadzona na rynek rok temu. Wynik tego układu to 49 890 punktów. Warto zaznaczyć, że również ma 10-rdzeniowy procesor graficzny (GPU). Ale jak to możliwe, że ten sam układ ma inne rezultaty w zależności od urządzenia? Nowy M4 uzyskał w teście Metal rezultat 57 603 punktów na MacBooku Pro, podczas gdy na iPadzie Pro jest to wynik wynoszący 53 669 punktów.

Jedynym wytłumaczeniem różnicy jest to, że aktywne chłodzenie MacBooka Pro M4 z wentylatorem pomaga uzyskać wyższy wynik. Biorąc pod uwagę, że M4 iPad Pro jest wyjątkowo cienki, ma w związku z tym pewne ograniczenia mocy, co oznacza, że nie może pokazać pełni swoich możliwości. Oczywiście w obu przypadkach możemy mówić o świetnym układzie, który zapewni komfortowe działanie każdego urządzenia.

Zapewne kolejne dni przyniosą na wyniki kolejnych testów M4 zarówno w tabletach Apple’a, jak i MacBookach, ale nie jest raczej prawdopodobne, aby coś się zmieniło i nadal laptopy będą wypadać lepiej niż tablety. Nie jest to zresztą żadnym zaskoczeniem – MacBooki Pro zawsze były lepsze od tabletów.