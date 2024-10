Promocja – kup Samsunga Galaxy A35 5G, a słuchawki dostaniesz gratis

Galaxy A35 5G i Galaxy Buds 2 Pro to dobrana para

Samsung Galaxy A35 5G to model stosunkowo nowy, który recenzowaliśmy dla was w kwietniu. Okazał się solidnym wyborem w swojej klasie i mimo upływu kilku miesięcy wciąż znakomicie się broni i sprzedaje. Z pewnym zdziwieniem można zatem przyjąć decyzję Samsunga, by do niezbyt drogiego w końcu smartfonu dorzucać słuchawki, które w detalu kosztują około 600 zł. Tym bardziej jednak warto skorzystać.

Co zatem trzeba zrobić, by skorzystać z promocji? Nic wielkiego, wystarczy w okresie od 28 października 2024 roku do 10 listopada 2024 roku zakupić telefon u jednego ze wskazanych w regulaminie autoryzowanych partnerów handlowych Samsunga (tym razem na liście nie ma operatorów), a następnie do 17 listopada aktywować go na terenie naszego kraju za pomocą karty SIM jednego z operatorów – wymagane jest połączenie z internetem, utrzymanie aktywności przez minimum 5 minut i akceptacja umowy EULA.

Po wykonaniu powyższych działań mamy czas do 24 listopada na wypełnienie zgłoszenia promocyjnego. Robimy to z poziomu aplikacji Samsung Members, klikając w odpowiedni baner, który do niego kieruje. Po wysłaniu zgłoszenia Samsung ma 14 dni na jego weryfikację, a po pomyślnej weryfikacji 30 dni na wysłanie prezentu, czyli TWSA Galaxy Buds Pro 2.

Pula promocyjnych słuchawek wynosi 2300 sztuk, obowiązuje zasada, że kto pierwszy, ten lepszy. Krótko mówiąc, jeśli planujemy zakup Galaxy A35 5G, to nie warto go odwlekać.

Regulamin promocji jest dostępny tutaj.