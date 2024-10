Czy to koniec problemów z energią jądrową? Nowe badania obiecują rewolucję

Takowe będą mogły powstać za sprawą wdrożenia ciekłej soli trójchlorku uranu. Członkowie zespołu badawczego przeprowadzili badania mające na celu obrazowanie jej dynamiki chemicznej oraz wysokotemperaturowej struktury. O ile w przypadku większości stosowanych materiałów podgrzanie prowadzi do ich rozszerzania, tak tutaj jest wręcz odwrotnie: zachodzi kurczenie.

Wyciągnięte wnioski powinny zaprocentować w odniesieniu do rozwoju technologii MSR, w której reaktory wykorzystują stopioną sól do kontrolowania temperatur. Chłodzenie z ich udziałem przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa, co jest bardzo istotne w kontekście reaktorów jądrowych. Inżynierowie ze Stanów Zjednoczonych postawili sobie za cel poznanie szczegółów dotyczących sposobu poruszania atomów w takiej stopionej soli.

Wyciągnięte wnioski mają posłużyć do stworzenia modeli umożliwiających projektowanie reaktorów jądrowych przyszłości. Wykorzystywanie stopionych soli jest iście przełomowe, gdyż takie urządzenia zapewniają wyższą wydajność i zwiększony stopień bezpieczeństwa. Jakby korzyści było mało, to należy też zwrócić uwagę na zmniejszone ilości powstających w czasie ich działania odpadów radioaktywnych.

Reaktory jądrowe wykorzystujące stopioną sól mogłyby zaoferować wyższą wydajność i poziom bezpieczeństwa oraz zmniejszone ilości produkowanych odpadów radioaktywnych

Jak wyjaśniają członkowie zespołu badawczego, przełomowy w ich działaniach był fakt, że dokonali pomiaru długości wiązań chemicznych stopionego trójchlorku uranu. W oparciu o zgromadzone informacje mogą teraz lepiej zrozumieć wszelkie interakcje mające miejsce w takim stopionym paliwie. Istotną rolę w prowadzonych analizach odegrał SNS (Spallation Neutron Source) będący źródłem neutronów. Za sprawą tego narzędzia można określić położenie, ruch i właściwości magnetycznych materiałów.

Podobne podejście było już stosowane w wielu różnych dziedzinach i przynosiło genialne rezultaty, pozwalając między innymi na postępy w badaniach nad lekami czy nadprzewodnikami. Teraz pora na materiały stosowane w reaktorach jądrowych następnej generacji. Te mogą odegrać bardzo istotną rolę w dekarbonizacji sektora energetycznego, tak wyraźnie opartego na paliwach kopalnych.