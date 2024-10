Pole magnetyczne Ziemi może się schować. Chińczycy stworzyli rekordowo silny magnes

Jak donoszą chińskie media, naukowcy z Państwa Środka stworzyli najsilniejszy jak dotąd magnes rezystencyjny na świecie. Mowa tutaj o polu magnetycznym o wartości 42,02 tesli. Sama liczba może nic nie mówi, ale dla kontekstu trzeba tutaj powiedzieć, że jest ono ponad 800 000 razy silniejsze od wspomnianego wyżej pola magnetycznego Ziemi.

Jest to kolejny rozdział swoistej rywalizacji różnych zespołów naukowców z całego świata. Nowy rekord zrzuca na drugie miejsce poprzedni rekord osiągnięty przez naukowców z laboratium NHMFL (National High Magnetic Field Laboratory) na Florydzie. W 2017 roku zespołowi temu udało się osiągnąć wartość 41,4 tesli.

Należy tutaj podkreślić, że nie jest to rywalizacja dla samej rywalizacji. Tak silne magnesy otwierają przed naukowcami nowe możliwości manipulowania materią i badania przeróżnych zjawisk naturalnych, których bez takiego magnesu nie bylibyśmy w stanie zbadać na powierzchni naszej planety.

Magnesy rezystancyjne, takie jak ten stworzony przez naukowców z chińskiego Hefei opierają się na technologii bazującej na nawijanych drutach metalowych. Nie jest to z pewnością nowa technologia, ale wciąż oferuje ona największą elastyczność, a jednocześnie pozwala nie tylko wytwarzać silne pole magnetyczne, ale także utrzymywać je przez długi czas.

Nie jest to jednak rozwiązanie idealne. Magnesy tego typu generują dużo ciepła, a tym samym w przypadku dłuższej pracy wymagają równie silnych systemów chłodzenia, co zwiększa koszty ich utrzymania. Wystarczy tutaj wspomnieć, że do pobicia rekordu chiński magnes zużył 32,3 megawatów energii elektrycznej. To chyba najlepiej potwierdza to, że silne pola magnetyczne są niezwykle kosztowne.

Mimo tego silne pola magnetyczne mogą długofalowo przynieść nam ogromne korzyści w przemyśle. Specjaliści mogą wykorzystywać je do rozwoju technologii jądrowego rezonansu magnetycznego, ale także do badania właściwości nadprzewodników, które są jednymi z najintensywniej badanych materiałów na świecie. Jakby nie patrzeć, to one mogą doprowadzić do prawdziwej rewolucji w energetyce i zapewnić nam nieskończone ilości energii, przenosząc naszą cywilizację na wyższy poziom rozwoju.

Już teraz eksperci z Chińskiej Akademii Nauk wskazują, że nowy magnes będzie wykorzystywany do prac nad nowymi materiałami elektronicznymi, mechaniką i zastosowaniami nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego oraz do opracowywania nowych leków.