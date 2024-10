Rosyjskie “lekarstwo” na drony to Rapira-2. Sprawdzamy, czy ten system jest potężny

Rosja stworzyła system 2w1. Rapira-2 jest jednak dla nas ciągle wielką tajemnicą

Na współczesnym polu walki drony stały się jednym z najważniejszych zasobów dla operacji wojskowych, rozpoznania, a nawet bezpośrednich ataków, które mimo zwykle niewielkiego materiału wybuchowego, mogą być opłakane w skutkach. Dlatego dokładnie tak, jak opancerzenie czołgów ewoluowało wraz z rozwojem broni przeciwpancernych, tak systemy przeciwdronowe muszą rozwijać się wraz z rosnącym potencjałem dronów. Najnowszy przykład tego stanu rzeczy zapewniła nam Rosja, prezentując system Rapira-2. Ten przeszedł już pomyślne testy ogniowe na poligonie po tym, jak został zamontowany na opancerzonym pojeździe AMN-590951 Spartak.

Czytaj też: Chiny czekały na tę chwilę od lat. To wyjątkowy znak, którym powinny zainteresować się zwłaszcza USA

Wedle Rosjan system Rapira-2 to zaawansowany technologicznie sprzęt, zaprojektowany do pełnienia podwójnej funkcji: może wykrywać i zwalczać cele powietrzne, a także angażować zagrożenia naziemne. Sercem jego działania jest karabin maszynowy oraz radar i optyczno-elektroniczny zestaw. Ten drugi gwarantuje możliwość ciągłego monitorowania oraz namierzania małych systemów powietrznych nawet na dużych odległościach i w trudnych warunkach. Na tym jednak zastosowanie systemu się nie kończy, bo poza tradycyjnymi metodami zwalczania celów, Rapira-2 jest wyposażona w możliwości wojny elektronicznej. Oznacza to, że może zakłócać komunikację drona, skutecznie uniemożliwiając mu wykonywanie poleceń operatora.

Czytaj też: Znów to zrobili. Chiny pewnie nigdy się nie nauczą

Niestety dokładne szczegóły co do możliwości tego najnowszego rosyjskiego dzieła są bardzo skąpe. Chociaż pewne jest, że Rapira-2 jest krokiem naprzód w rosyjskiej technologii obrony przeciw dronom, to trudno jednoznacznie zweryfikować jego potencjał. Wyróżnia się na pewno zdolnością do zwalczania zarówno zagrożeń powietrznych, jak i naziemnych, co w połączeniu z mobilnością na platformie Spartak, może uczynić z niego cenny zasób w ciągle rosnącym arsenale nowoczesnych technologii wojskowych Rosji.