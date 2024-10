Oto najszybszy samochód wodorowy świata. Jego paliwo zadziwi każdego

W świecie motoryzacji i innowacji ekologicznych pojawiła się kolejna nietypowa inicjatywa – samochód zasilany wodorem pozyskanym z odpadów ściekowych, który może ustanowić nowy rekord prędkości. Powstanie on w ramach projektu Waste2Race dzięki naukowcom z University of Warwick we współpracy z firmą technologii wodorowej Wastewater Fuels, tworzącym Warwick Manufacturing Group (WMG).

Samochód, którego celem jest pobicie rekordów prędkości na lądzie, jest wyposażony w silnik V6 z doładowaniem, który zostanie przerobiony na wodór za pomocą specjalnie zaprojektowanych wtryskiwaczy. O ile technologia wodorowa nie jest nowa, to jej integracja z procesami oczyszczania ścieków może stanowić przełomowy krok w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań energetycznych.

Ten samochód wodorowy może rozpędzić się aż do 340 km/h

Firma o nazwie Ginetta Automobiles w Leeds zbudowała prototyp samochodu Waste2Race, wykorzystując wyrzucone i nadwyżkowe części, które pierwotnie miały trafić na wysypisko śmieci. Zespół twierdzi, że innowacyjny projekt wykorzystał materiały odpadowe, aby stworzyć konkurencyjny, przyjazny dla środowiska pojazd wyścigowy.

Lusterko boczne zbudowane z odpadów buraczanych (Cellucomp), kierownica wykonana w całości z materiałów pochodzenia biologicznego z National Composites Centre (NCC) oraz akumulator samochodowy, który ENRG MotorSport odzyskał z rozbitego pojazdu, to tylko kilka przykładów części, które zostały zmodyfikowane przy użyciu zrównoważonych zasobów.

Ten samochód pobije rekord prędkości /Fot. WMG

Dr Kerry Kirwan, szef Sustainable Materials and Manufacturing Research Group w WMG i zastępca prorektora ds. badań w Warwick, mówi:

Piętnaście lat temu zbudowaliśmy samochód wyścigowy, który pokazał, że wysoką wydajność i zrównoważony rozwój mogą iść w parze. Platforma Waste2Race opiera się na tym rodowodzie i zdecydowanie wprowadza go na dzisiejszą arenę.

Wastewater Fuels podkreśla, że ​​odzyskiwanie cennych materiałów ze strumieni odpadów będzie kluczowym aspektem każdej przyszłej gospodarki o zerowej emisji netto. Jednym z kluczowych obszarów, na których należy się skupić, są ścieki, których nigdy nie braknie, bo są stale generowane przez społeczeństwo, przemysł i rolnictwo.

Inżynierowie i studenci współpracują obecnie, aby opracować zrównoważony układ napędowy dla nowego pojazdu. Samochód będzie wyposażony w silnik V6 z doładowaniem firmy Revolution Cars, przerobiony na wodór za pomocą niestandardowych wtryskiwaczy firmy Clean Air Power. Silniki Protean wyposażone w magnesy pochodzące z recyklingu zostaną zamontowane na przednich kołach, co umożliwi magazynowanie energii odzyskiwanej z hamowania w akumulatorze.

Inżynierowie odpowiedzialni za rozwój pojazdu mają ambicje pobicia światowego rekordu prędkości dla pojazdów zasilanych wodorem. Celują w przekroczenie 340 km/h, co uczyniłoby ten samochód jednym z najszybszych na świecie w swojej kategorii. Projekt zostanie ukończony do 2025 roku, a zespół ma nadzieję wykorzystać go do podkreślenia różnych zrównoważonych pomysłów opracowywanych na uniwersytecie i w biznesie.