Podwójnie składany, a może rolowany smartfon? Samsung ma nowe pomysły na rewolucję w swojej ofercie

Samsung opatentował kolejne ciekawe rozwiązania — Galaxy Tri-Fold i Galaxy Rollable

We wrześniu Huawei pokazał, co potrafi, prezentując model Mate XT Ultimate, czyli pierwszy podwójnie składany smartfon, który trafił do sprzedaży. Urządzenie zachwycające w wielu aspektach i w zasadzie równie niepotrzebne, ale przesuwające granicę oraz pokazujące, że pomimo sankcji firma brnie do przodu i ma bardzo dużo do zaoferowania. To oczywiście nie był pierwszy raz, kiedy widzieliśmy podobne rozwiązanie, ponieważ kilku producentów, takich jak chociażby Tecno, pokazali swoje koncepcje na podwójnie składane smartfony, a Samsung kilkukrotnie zafundował nam prezentację takich paneli podczas różnych branżowych targów. Fakt jednak pozostaje faktem – do sprzedaży takiego smartfona nikt jeszcze nie wprowadził i Huawei jest pierwszy.

Trudno oczekiwać, że na tym się skończy. Klasyczne składaki o konstrukcji Fold i Flip przestały być nowinką i już do nich przywykliśmy. Są dostępne na rynku od dobrych paru lat, a każda kolejna generacja przynosi co prawda ulepszenia, ale trudno o jakieś rewolucje. Dlatego składane urządzenia o innej konstrukcji zaczną się w końcu pojawiać i być może to właśnie Samsung w dalszej kolejności wprowadzi je do swojej oferty. Jak już wspomniałam, producent pokazywał nam różne typy elastycznych paneli, takich Galaxy Flex S, czyli podwójnie składany ekran, co możecie zobaczyć na materiale poniżej.

Gigant opatentował też kilka takich rozwiązań, ale najwyraźniej na tym nie poprzestaje. Świadczy o tym odkrycie przez VeePN i @xleaks7 projektów dwóch ciekawych urządzeń, odnalezionych w jednym z urzędów patentowych — Galaxy Tri-Fold i Galaxy Rollable. Ich nazwy nie pozostawiają wątpliwości, o jakie modele chodzi, bo pierwszy ma być podwójnie składanym smartfonem, a drugi ma oferować ekran rolowany.

Szkice konstrukcyjne Samsunga Galaxy Tri-Fold | Źródło grafiki: VeePN

Tak, jak w przypadku Huawei Mate XT Ultimate, Galaxy Tri-Fold byłby urządzeniem z ekranem podzielonym na trzy części, z dwoma systemami zawiasów. Po całkowitym rozłożeniu oferowałby ekran wielkości tabletu, który zmniejszałby się po jednym złożeniu, a po kolejnym osiągałby rozmiar standardowego smartfona. W dokumentacji nie podano żadnych wymiarów, więc nie możemy podać nic konkretnego. Same szkice ujawniają szczegóły konstrukcji, takie jak umieszczenia aparatu oraz fakt, że główna część będzie znacznie grubsza niż pozostałe.

Szkice konstrukcyjne Samsunga Galaxy Tri-Fold | Źródło grafiki: VeePN

Tymczasem Galaxy Rollable miałby rozwijany panel, a raczej tylko jego część. Na szkicach widać urządzenie, które po złożeniu może wyglądać podobnie do Galaxy Z Flip, przyjmując kwadratowy kształt. Górna jego część, ta z modułem aparatu, byłaby rozwijana, ale w patencie zabrakło szkiców przedstawiających mechanizm. Widać jedynie prostokątny kształt i wąskie ramki dookoła pozostałego panelu, by maksymalnie wykorzystać przedni panel.

Szkice konstrukcyjne Samsunga Galaxy Rollable | Źródło grafiki: VeePN

Oba pomysły są dość interesujące i pokazują, że Samsung od razu myśli o dotarciu do dwóch różnych typów klientów – tych, którym zależy na dużej przestrzeni roboczej oraz takich ceniących sobie kompaktowość. Czy Galaxy Tri-Fold i Galaxy Rollable kiedykolwiek ujrzą światło dzienne? Trudno powiedzieć. Wydaje się, że większe prawdopodobieństwo jest tutaj w przypadku modelu podwójnie składanego, zwłaszcza że firma już od lat pracuje nad podobnymi rozwiązaniami. Ale czy ostatecznie zdecyduje się wprowadzić go do sprzedaży? O tym przekonamy się w kolejnych latach.